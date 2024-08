OL - Mercato : la flamme ravivée par le PSG pour Cherki ?

Snobé par le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, Rayan Cherki n’a plus que quinze jours pour trouver une porte de sortie. Le joueur de l’OL peut-il espérer voir le PSG revenir à la charge ? Le club parisien n’aurait pas abandonné la piste.

Comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki n’aura pas le droit à du rab de vacances. À l’image de ce qui a été prévu avec le capitaine, le numéro 18 de l’OL va faire son retour à l’entraînement dans les prochains jours. Pierre Sage l’avait confirmé lors du stage à Divonne-les-Bains, même si à l’intérieur du club, on espérait évidemment voir la situation de Cherki réglée d’ici là. Avec les intérêts du Borussia Dortmund puis du RB Leipzig, tout portait à croire que l’avenir du natif de Pusignan s’écrirait en Bundesliga.

Finalement, les deux clubs allemands se sont rabattus sur d’autres pistes et Rayan Cherki est toujours un joueur de l’OL, même après la fin des Jeux olympiques. Dans la volonté de dégraisser l’effectif, les dirigeants lyonnais ne sont pas forcément heureux que cette situation perdure et espèrent bien que les choses vont se décanter avant le 30 août.

Tensions entre Al-Khelaïfi et Textor

En fin de contrat en juin 2025, le vice-champion olympique ferait l’objet d’intérêts en Italie (Lazio) et en Espagne, mais ce pourrait bien être un ancien prétendant qui décanterait le dossier. En effet, L’Équipe et Foot Mercato avancent que le PSG n’aurait pas abandonné la piste menant au Lyonnais, malgré le retournement de situation vécu début juillet. Des contacts auraient repris avec l’entourage du joueur, mais pas avec l’OL, et pour cause.

Depuis les derniers échanges et un accord à 15 millions d’euros fin juin, des tensions ont éclaté entre le PSG et l’OL, via leurs présidents, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Ce dernier avait été assez virulent concernant les droits TV et le jeu joué par le Qatar et cela n’est pas resté sans conséquence. Les deux hommes ne se sont pas reparlés depuis et il va falloir que chaque partie fasse un pas vers l’autre pour que le dossier débouche sur un accord. Toujours au tarif de quinze millions d’euros ? Plus les semaines passent, moins l’OL se retrouve en position de forcer pour négocier…