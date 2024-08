OL - Mercato : Rayan Cherki aurait toujours des prétendants

Après que Dortmund et Leipzig se soient retirés du dossier, la Lazio de Rome et des clubs espagnols resteraient intéressés par la signature de Rayan Cherki.

Ces derniers temps, le dossier Cherki est le centre de l’attention du mercato lyonnais. Désireux de partir, le directeur sportif David Friio avait confirmé cette tendance. La destination la plus probable était la Bundesliga. Seulement, les deals au Borussia Dortmund et au RB Leipzig sont tombés à l’eau. Le numéro 18 de l’OL n’était que le second choix dans la liste des clubs allemands. Récemment, les deux formations ont chacune enregistré l’arrivée d’un joueur au profil similaire à Cherki. Ce dernier ne passera certainement pas ses prochaines vacances en Allemagne après cette désillusion.

La Lazio en position de force

D’après le journaliste spécialisé dans les transferts, Rudy Galetti, la Lazio resterait toujours intéressée par Rayan Cherki, de même que certains clubs espagnols. Les Romains travaillent toujours pour signer un joueur offensif et le Gone reste toujours sur leur liste. Le club romain a demandé des renseignements à l’OL concernant sa situation. Mais aucune discussion avancée à cette date. Le club romain serait prêt à débourser entre 12 et 13 millions d’euros. Les Laziales demeurent en position de force, avec Cherki qui voit son contrat expirer dans un an. L’OL souhaite le vendre, mais acceptera-t-il un prix en dessous de ce qu’il espérait (15 millions d’euros) en tirer ? La DNCG espère toujours que le club lyonnais tiendra sa promesse de vente de 100 millions d’euros d’ici au prochain passage de la direction cet hiver.