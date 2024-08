À l’occasion du stage de rentrée, Lionel Rouxel a convoqué 34 joueurs pour deux matchs amicaux. Axel Barreau et Rémi Himbert représenteront l’OL avec l’équipe de France U17.

Dans les prochains jours, Jordan Gonzalez et Amaury Barlet vont devoir se passer de deux éléments dans leur préparation de la reprise des championnats U19 et U17. En effet, deux éléments de l’Académie ont été conviés au stage de rentrée de l’équipe de France U17 à Clairefontaine. Il s’agit d’Axel Barreau et de Rémi Himbert, tous deux sélectionnés ces derniers mois avec les U16. Le gardien et l’attaquant, qui a disputé les matchs de pré-saison avec les U19 de l’OL, font partie d’une liste de 34 joueurs, sélectionnés par Lionel Rouxel. Le sélectionneur a donné rendez-vous à ses ouailles à compter du dimanche 18 août pour un stage de quatre jours.

Reprise des championnats les 24 et 25 août

À l’occasion de ce rassemblement, Barreau et Himbert auront la possibilité de faire leurs preuves à l’étage supérieur avec la tenue de deux matchs amicaux. Le premier contre les U19 du Havre le mercredi 21 août. Le second aura lieu le lendemain contre les U16 de l’équipe de France. Ce sera ensuite l’heure de rentrer à Décines pour disputer la première journée des championnats nationaux. Les U19 de l’OL recevront Clermont le dimanche 25 août (15h) tandis que les U17 recevront l’ASPTT Marseille la veille (14h), toujours à Meyzieu.