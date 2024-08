Rennes - OL : un nouveau cycle en Bretagne  

Rennes a su se préparer de manière solide lors de cette pré-saison 2024, tant dans les matchs disputés que sur le marché des transferts.

Malgré un investissement conséquent lors du précédent mercato estival, Rennes n’a pas pu faire mieux que de terminer à la dixième place la saison passée. Une désillusion complète pour la formation rennaise qui visait une place en Ligue des champions. Mais c’est un nouveau cycle qui commence cet été. Le Stade rennais avait commencé sa préparation mi-juillet avec un match contre l’équipe locale de Saint-Malo (3-3). Puis a enchaîné sur une victoire (2-1) face à Angers avant de s’écrouler contre Guingamp (3-0). Les Rennais ont ensuite monté de gamme dans la qualité des adversaires qu'ils ont affrontés. En ce début de mois d’août, ils sont allés chercher un succès (2-0) face à la Real Sociedad. Puis se sont séparés sur un match nul (1-1) face au Werder de Brême de Skelly Alvero.

Cette intense préparation place les Bretons parmi les outsiders à surveiller de près pour ce début de championnat. Sous la houlette de leur entraîneur, Julien Stephan, l'équipe semble prête à démarrer fort cette nouvelle saison. La préparation de l'OL et de Rennes parait similaire dans l’ensemble. C’est donc en ce sens qu’on ne peut pas prédire le résultat à l’avance. Les Lyonnais devront tout de même se méfier d'une équipe rennaise qui a beaucoup recruté cet été.

Un mercato bien agité

Déjà six recrues enregistrées du côté du Stade Rennais et beaucoup de départs actés. Pas du tout satisfait de la saison dernière, le board rennais réalise un grand ménage. On peut noter des départs importants comme ceux de Terrier, Le Fée ou encore Doué, qui est en passe de rejoindre le PSG. Les Bretons ont néanmoins reçu un bon petit pactole, en comptant le transfert de Désiré Doué vers le club parisien, qui serait de l’ordre de 55 millions d’euros (et 20 millions de bonus). De quoi réinvestir tout de suite.

C’est en ce sens que les Rennais ont réalisé un mercato plutôt nordique avec les arrivées de Glen Kamara, Hateboer, Ostigard ou encore Gronbaek. Un secteur défensif à la peine la saison dernière et qui a été pointé du doigt. Il a été renforcé avec notamment le recrutement de quatre défenseurs. Une arrière-garde totalement remaniée par rapport à la saison passée, avec sûrement les incorporations des expérimentés Hateboer, sur le flanc droit, et d’Ostigard, axe droit, en vue de la réception de l’OL dimanche soir.