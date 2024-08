Mercato : pourquoi l’OL n’arrive-t-il pas à dégraisser son effectif ? 

L’OL rencontre de sérieuses difficultés pour alléger son effectif. Les départs espérés tardent à se concrétiser à deux semaines de la fin du mercato.

L’OL se retrouve avec un effectif pléthorique, alors que le club espérait dégraisser cet été. Certains joueurs qui ne sont pas dans les plans de Pierre Sage cette saison ont été invités à partir. Des joueurs qui ont été recrutés sous l'ancienne direction de Jean-Michel Aulas et qui ne sont plus en adéquation avec le projet en place. Amin Sarr en est l'image parfaite. Recruté par Bruno Cheyrou pour 11 millions d'euros, il ne rentre plus du tout dans les plans du club.

Certains joueurs, pourtant invités à trouver un nouveau défi, ne se pressent pas de quitter le navire lyonnais. Parmi eux, des éléments qui peinent à s’imposer dans l’équipe première, mais qui restent néanmoins attachés à leurs contrats actuels. C'est dans ce sens que le loft a été créé en juillet dernier. L'OL indique clairement sa volonté de se séparer de ces joueurs et les invite à trouver un autre club. Mais ce n’est pas une mince à faire, ni pour les joueurs, ni pour le board. Le manque d’opportunités attractives sur le marché complique la tâche de David Friio. Ainsi, le club se retrouve avec des joueurs bloquant le renouvellement de l’effectif.

Des salaires confortables

La réticence des joueurs à quitter l’OL est en grande partie due aux salaires confortables qu’ils perçoivent au sein du club. Ces rémunérations, souvent bien supérieures à ce qu'ils pourraient obtenir ailleurs, les incitent à rester coûte que coûte. Cela pourrait être la raison pour laquelle Dejan Lovren ne se presse pas, à un an de la fin de son contrat. Les contrats offerts par l'OL, ces dernières années, incluent des salaires qui dépassent parfois les standards de clubs de taille similaire.

Cela se traduit par une réticence des joueurs à partir, même en cas de faible temps de jeu. Ces salaires généreux, qui semblaient nécessaires pour les attirer, se retournent aujourd'hui contre le club. Cela a été le cas pour le recrutement du vice-champion du monde 2018 à l'hiver 2023 quand l'OL était en mauvaise posture au classement. Peu d'équipes, surtout à l'étranger, sont prêtes à aligner de telles sommes pour recruter ces joueurs. Résultat : l’OL se retrouve avec une masse salariale élevée et des joueurs qui, sans perspective d'amélioration de leur situation sportive, préfèrent rester dans un environnement confortable, même au prix de temps de jeu réduit.