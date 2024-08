Rennes - OL : un duel très souvent à l'avantage des Bretons

OL-Rennes (2-3) au Parc OL. Alexandre Lacazette a inscrit le 2e but de son équipe / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L’Olympique Lyonnais s’apprête à affronter Rennes pour la première journée de championnat, ce dimanche à 20h45. Un duel qui s'annonce intense.

Les premières journées réussissent habituellement bien à l’OL. Ces dix dernières saisons, les Lyonnais ont gagné sept fois, pour deux nuls et une défaite. Cette dernière est intervenue la saison passée sur la pelouse de Strasbourg (2-1) avec Tagliafico qui avait sauvé l’honneur, mais ça ne suffit pas pour la stature d’un club comme l’OL. Une tendance à l’extérieur qui se confirme également ces dernières années. Sur ses quatre derniers premier match à l’extérieur, le club lyonnais n’en a gagné aucun (deux défaites et deux nuls). Les démarrages à l’extérieur sont donc plus propices à la non-victoire du côté lyonnais. Mais rien n’est encore joué, tout reste à faire dans ce duel.

Rennes aime bien l’OL

L’OL avait déjà affronté le Stade Rennais lors d’une première journée de championnat. C’était il y a tout juste une décennie, encore au stade de Gerland, les Rhodaniens l’avaient emporté (2-0) sur des buts de Malbranque et de l’inévitable Lacazette. Cependant, les confrontations récentes entre ces deux clubs ont souvent tourné en faveur des Bretons, mais l’OL espère inverser la tendance. Lors des cinq dernières confrontations entre Lyon et Rennes, les Lyonnais n'ont remporté qu'une seule victoire. C’était d’ailleurs la première de la saison dernière qui n’est intervenue qu’au mois de novembre. Les Lyonnais avaient arraché une victoire (1-0) dans la douleur grâce à un coup de casque de Jake O’Brien.

Néanmoins, les Rennais se sont imposés à trois reprises, dont un succès cinglant au Parc OL la saison dernière (3-2). Ces résultats témoignent d'une certaine domination rennaise, même si les matchs ont généralement été disputés. Les Gones comptent sur cette nouvelle saison pour reprendre l’ascendant, surtout avec un effectif qui cherche à montrer un visage conquérant dès la première journée. Pour cela, l'OL devra trouver des solutions face à un adversaire souvent difficile à manœuvrer.