L'OL prépare le déplacement à Rennes dès ce mardi

Maxence Caqueret et Corentin Tolisso à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Après le périple londonien dimanche, les organismes se sont reposés lundi. Mais l'entrainement au GOLTC reprend ce mardi pour les joueurs de l'OL.

Un dimanche qui n’a pas été de tout repos. Les Lyonnais se sont déplacés sur la pelouse d’Arsenal pour leur dernier match de préparation. Un test non concluant puisque les hommes de Pierre Sage se sont inclinés (2-0). Deux buts concédés sur des corners avec des errements défensifs largement évitables. À l'image de Maxence Caqueret, les joueurs de l'OL n’ont jamais su élever leur niveau de jeu afin ne serait-ce qu'effleurer celui des Gunners qui étaient trop forts.

Un pressing constant, des assauts permanents sur la cage de Lucas Perri et des organismes qui ont beaucoup souffert pendant ces 90 minutes. Malgré cela, l’OL a subi, mais n’a pas sombré. C’est ainsi que les Lyonnais ont retrouvé Lyon le soir-même. Lundi, un jour de repos a été attribué aux joueurs après ce long voyage à Londres qui fut contrariant avant un retour à l'entrainement mardi.

Un jeu à parfaire avant dimanche

Le centre d'entraînement de Décines attend les joueurs dès ce mardi. Pierre Sage et son staff devront corriger certains points qui leur ont déplu lors de la confrontation face à Arsenal. Des erreurs à effacer en vue du premier match de championnat, comme les deux buts pris sur corner. Une défense lyonnaise en difficulté à chaque coup de pied arrêté. Ou encore un pressing désorganisé, et donc défectueux, qu’on a pu remarquer, malgré le fait que ce soit l’une des phases de jeu les plus travaillées lors de cette préparation. Il y aura donc des derniers petits ajustements à régler à l'OL avant le déplacement à Rennes dimanche à 20h45. Le début d'une nouvelle saison que l'on espère moins stressante que la précédente.