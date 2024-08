L’OL a "trop respecté Arsenal" pour espérer quelque chose

Incapable de répondre à l’intensité mise par Arsenal, l’OL a vu les Gunners le pousser dans ses retranchements. Néanmoins, Clinton Mata ne voulait pas tirer sur la sonnette d’alarme après ce dernier revers de la préparation.

Du bon et du moins bon. À Londres, l’OL est loin d’avoir fait jeu égal avec Arsenal en finale de l’Emirates Cup. Pourtant, malgré la défaite 2-0, il y a eu quelques motifs de satisfaction face aux Gunners, notamment sur le plan défensif. Deux nouveaux buts encaissés sont venus s’ajouter à l’escarcelle lyonnaise, mais le quatuor défensif a plutôt bien résisté aux assauts londoniens.

De nouveau titulaire, Clinton Mata s’est particulièrement illustré avec deux retours salvateurs sur Gabriel Martinelli en première mi-temps, évitant ainsi que le score ne soit trop lourd au moment de rentrer aux vestiaires. "En première mi-temps, on a trop respecté l'adversaire, on les a laissés jouer, on a manqué d'agressivité. En deuxième mi-temps, on a joué sans complexe, on a joué avec plus de personnalité, on a plus joué notre football. C'était beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer."

"On a joué une des meilleures équipes au monde"

Ces enseignements, Pierre Sage les a rapidement pointés à la sortie de la rencontre et le débriefing vidéo durant la semaine risque d’être assez long. Les coups de pied arrêtés arriveront sûrement en première position, tout comme l’incapacité à ressortir le ballon correctement. Mata l’appelle de ses voeux à voir le "coach et le staff nous montrer ce qui a été et ce qui n'a pas été et c'est à nous de rectifier nos erreurs."

Néanmoins, le latéral angolais ne voulait pas tout remettre en cause dans cette préparation avec ce revers final. "C'est une équipe qui joue la Ligue des champions et le titre, c'est une des meilleures équipes au monde. Si on a été mis en difficulté aujourd'hui, c'est normal puisqu'on jouait face à une des meilleures équipe au monde." Il n’y a donc pas péril dans la demeure. Mais, là encore, seul un résultat positif à Rennes pourra donner raison aux Lyonnais.