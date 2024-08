OL : Perri et Abner, titulaires tout au long de la préparation

Cette pré-saison a été longue pour l’OL. Pierre Sage a beaucoup fait tourner lors des matchs sauf deux joueurs : Perri et Abner.

Après six matchs de préparation, l’OL est enfin prêt pour reprendre le championnat. Une pré-saison qui a été longue pour les joueurs. En effet, deux joueurs se sont distingués par les minutes disputées et les titularisations honorées. Seuls deux Lyonnais ont été présents à chaque match dans le onze de départ : il s’agit de Lucas Perri et d’Abner. Les deux Brésiliens ont tenu leur place et ont fait bien plus que cela. Ils ont remplacé les titulaires de la saison passée, à savoir Lopes et Tagliafico. Pas une mince à faire afin de faire oublier les deux trentenaires, mais les deux compatriotes l’ont plutôt bien fait.

Abner sera un vrai concurrent à Tagliafico, avec une alternance qui devrait s'opérer entre les deux durant la saison. Néanmoins, l’Argentin reste le titulaire indiscutable sur le flanc gauche. L’OL a besoin de son leadership et de sa grinta sur le terrain afin de remporter des victoires. C’est en ce sens qu’Abner ne peut que progresser et apprendre à ses côtés. À un an de la fin de son contrat, le champion du monde laissera sa place à son homologue brésilien.

Perri conforté dans sa place de titulaire

La pré-saison de Lucas Perri a été plutôt convaincante et rassurante. Elle nous a confirmé les qualités montrées lors des matchs de Coupe de France la saison dernière. Le gardien d’1m92 possède toutes les qualités d’un gardien moderne. Grand, à l’aise au pied et bon sur sa ligne, il défendra les cages lyonnaises ce dimanche pour la première fois en Ligue 1. La préparation a montré une hiérarchie entre les gardiens. Pierre Sage l’a confirmé, Lucas Perri sera le gardien numéro 1 de l’OL la saison prochaine.

Néanmoins, l’ombre de Lopes plane sur le gardien brésilien. L’historique gardien lyonnais n’est toujours pas parti de Lyon, à quinze jours de la fin du mercato. Pas une bonne nouvelle pour l’ancien de Botafogo qui a toujours un doute quant à un retour de Lopes au poste de titulaire si le Brésilien n’est pas performant. C’est en ce sens que David Friio lui cherche une porte de sortie, mais le Portugais n’est pas pressé de partir, avec un salaire confortable et à un an de la fin de son contrat. De plus, les courtisants ne se bousculent pas pour le portier de 33 ans.