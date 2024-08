L’OL attaque sa saison ce dimanche soir (20h45) au Roazhon Park face au Stade rennais. Après un dernier exercice en montagnes russes, le club lyonnais souhaite retrouver ses ambitions perdues.

Le mercato

Il reste encore un peu plus de quinze jours et le mercato estival est encore loin d’être terminé à l’OL. Présent à Divonne-les-Bains la semaine dernière, David Friio n’a pas caché que des mouvements étaient encore attendus sur les bords du Rhône. Si un milieu créateur est forcément attendu et que Pierre Sage l’a sous-entendu à demi-mot après la défaite contre Arsenal, c’est avant tout dans le sens des départs que la direction aimerait que les choses bougent. Jake O’Brien est certes parti à Everton contre un chèque de 19 millions d’euros, l’effectif reste pléthorique avec des cas à régler.

Rayan Cherki n’est toujours pas parti malgré les intérêts du PSG, du Borussia Dortmund et récemment du RB Leipzig. Même constat pour les gros salaires que sont Anthony Lopes, Dejan Lovren ou encore Maxence Caqueret et malheureusement, les courtisans ne se bousculent pas au portillon. Pourtant, l’OL a besoin de vendre, car au niveau des arrivées, le club lyonnais n’a pas lésiné sur les moyens.

Il a d’abord levé toutes les options d’achats des joueurs qui étaient présents la saison dernière en prêt. Cela a représenté plus de soixante millions d’euros. Une somme conséquente à laquelle s’est ajouté un recrutement XXL au niveau des prix. Moussa Niakhaté a rejoint les rangs lyonnais contre un chèque de 30 millions d’euros, tandis qu’Abner, pourtant en échec au Betis Séville, a été recruté pour huit millions d’euros. Ces tarifs ont fait grincer des dents chez les supporters, mais avec la venue de Georges Mikautadze, la direction lyonnaise a peut-être fait le gros coup de l’été.

La pré-saison

C’est sur une leçon de football que l’OL a terminé sa préparation estivale dimanche à Londres. Opposés à Arsenal, les Lyonnais ont pu voir ce qui les séparait de gratin européen et Pierre Sage a été aux premières loges de ce qu’il aimerait mettre en place dans ce projet lyonnais. Ce revers 2-0 a été le second de l’été après la défaite en Autriche contre Sankt Pauli (1-0). Au bilan global, l’OL finit malgré tout avec trois victoires (Chassieu-Décines, WSG Tirol, Union Berlin) et un nul contre le Torino mais l’incapacité à se défaire du pressing contre les Gunners a forcément mis un coup aux belles dispositions entrevues lors du dernier mois.

Les objectifs

David Friio a été on ne peut plus clair et a été suivi par Pierre Sage. Après avoir frôlé la relégation la saison dernière, l’OL ne peut se permettre de revivre pareil exercice. Le pompier de service qu’a été Sage pendant six mois est devenu un « homme de projet » et l’objectif assumé est de finir a minima parmi les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela fait désormais une éternité que les Lyonnais n’ont plus goûté à ce parfum.

Quand en Ligue 1, l’objectif est clair, en Ligue Europa, la direction n’a pas forcément avancé de plan de bataille. De retour dans la compétition après deux saisons sans, l’OL va se confronter à un nouveau format, mais la volonté lyonnaise est clairement de faire partie des huit premiers pour éviter une phase de repêchage jamais simple à gérer.

Les leaders

Même s’il loupera ce début de saison en raison d’une suspension et de son tournoi olympique à rallonge avec les Bleus, Alexandre Lacazette sera encore le fer de lance de l’attaque lyonnaise cette saison. Malgré un vive intérêt de l’Arabie saoudite, le capitaine a fait le choix de rester dans son club de cœur. Avec en ligne de mire le record de buts inscrits, même s’il faudra certainement une saison supplémentaire pour dépasser Fleury Di Nallo.

Ses matchs de préparation n’ont pas forcément rassuré, mais son aura a montré qu’il pouvait changer bien des choses. Débarqué l’hiver dernier, Nemanja Matic a changé le visage de l’OL sur les six derniers mois. Il parait emprunter sur certains matchs durant lesquels l’intensité s’élève, mais par son vécu et son expérience, le Serbe reste indispensable. Un leader, pas forcément par la parole, mais avec le ballon.

Enfin, il n’est arrivé que depuis quelques semaines, mais Moussa Niakhaté semble s’imposer comme l’un des joueurs sur qui Pierre Sage pourra compter dans le vestiaire. Toujours dans la bonne humeur et plutôt vocal sur le terrain, le Sénégalais peut être une bonne surprise pour les supporters lyonnais. Et ainsi faire oublier le prix de son arrivée en provenance de Nottingham Forest.

Le jeune à suivre

Face à la situation d’urgence de la saison dernière, l’OL avait souhaité recruter des joueurs d’expérience pour redresser la barre. Pourtant, l’effectif lyonnais regorge de jeunes éléments pétris de talent et qui ne demandent qu’à exploser. Parmi eux, Malick Fofana. Le jeune ailier belge (19 ans) est, lui aussi, arrivé durant le dernier mercato hivernal et s’est avant tout contenté d’un rôle de super sub. Il s’est illustré et devrait conserver ce rôle en ce début de saison. Toutefois, après une acclimatation de six mois, l’attente autour de l’ancien de Genk est grande. Rapide, capable d’effacer son vis-à-vis par le dribble, Fofana peut être le grand espoir de cette saison lyonnaise. Surtout si Saïd Benrahma ou Ernest Nuamah déçoivent.

La composition type