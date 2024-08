Mercato : Andersen vers Fulham, un billet pour l’OL ?

Vendu 17,5 millions d’euros à Crystal Palace, Joachim Andersen plairait à certains autres clubs anglais. Une bonne nouvelle pour l’OL qui avait introduit un intéressement de 12,5% sur une future plus-value.

Il avait été le transfert le plus cher de l’histoire de l’OL au moment de son achat. Arrivé à l’OL à l’été 2019 en provenance de la Sampdoria, Joachim Andersen avait été acheté 24 millions d’euros (plus 6 millions de bonus). Recruté pour sa qualité de relance, le défenseur n’a pas fait long feu dans la capitale des Gaules. Il aura seulement passé deux saisons à Lyon. Une première très compliquée et l’autre en prêt à Fulham. Durant cet exercice 2020-2021, les Cottagers ont été relégués en Championship et Joachim Andersen est retourné dans le Rhône. Cependant, les dirigeants lyonnais n’étaient vraiment pas satisfaits par ce transfert et l’ont vendu à Crystal Palace à l’été 2021 pour 17,5 millions d'euros.

Une rentrée d’argent bienvenue à l’OL

Après des performances régulières depuis trois saisons à Crystal Palace, Andersen est suivi par un autre club anglais. Ce club n’est autre que… Fulham. Remonté en Premier League il y a deux ans, le club anglais n'a pas oublié le Danois. D’après The Athletic, les Cottagers auraient déjà formulé une offre de 20 millions de livres sterling, soit 24 millions d’euros.

Une transaction qui pourrait faire les bonnes affaires de l’OL puisqu’un intéressement sur une future plus-value de 12,5 % avait été introduit lors du transfert du Danois vers Palace. Une offre refusée par les "Eagles" qui réclament près de 40 millions de livres, soit environ 47 millions d’euros. Le deal pourrait se conclure autour de 35 millions de livres (40 millions d’euros). Un joli petit pactole qui pourrait rapporter gros à l’OL, soit presque 3 millions d’euros, de quoi satisfaire un peu plus la DNCG.