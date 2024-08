OL Académie : les U17 affronteront le club japonais du FC Machida

Les U17 continueront leur préparation estivale face au FC Machida, une équipe japonaise. Ce match est organisé dans le cadre du partenariat signé récemment entre les deux clubs.

Amaury Barlet peut être satisfait de son groupe jusqu’à présent. Ses hommes ont un bilan de pré-saison très prometteur avant de reprendre le championnat fin août. Après quatre succès sur leurs quatre premiers matchs, notamment le 10-0 infligé à Florida, les Lyonnais se sont inclinés (4-3) face à Montpellier, leur première défaite de pré-saison. Après un carton rouge en début de match, les Gones ont su faire douter la formation héraultaise en inscrivant 3 buts à 10 contre 11. Une force de caractère qui montre le mental de cette équipe. Après ce revers, ils tenteront de se relever face à une équipe japonaise, le FC Machida.

Un partenariat qui se concrétise

Ces dernières années, on voit de plus en plus de jeunes promesses asiatiques rejoindre l’Europe. C’est en ce sens que, récemment, l’OL et le club japonais du FC Machida, actuel leader de J-League, ont signé un partenariat de trois saisons. Cette collaboration vise à élever les jeunes en centre de formation vers le haut niveau. Il servira aussi à échanger les méthodes de formation et de savoir-faire entre les deux clubs de cultures différentes. Des joueurs pourront également débarquer à Lyon, comme ce qui se fait avec le club partenaire du Dakar SC ces dernières années. Au cours de ces trois années, l’OL recevra des jeunes joueurs du FC Machida Zelvia et cela commencera dès ce mercredi.

Les U17 affronteront leurs homologues japonais lors d’un match. C’est ainsi que les deux formations pourront en apprendre davantage sur ce qui fait la force de l’autre et ainsi les intégrer dans leur façon de jouer. Ce sont ces différences et ces nouveautés que le football asiatique peut apporter au football européen, et inversement, avec une approche différente de la manière de jouer qui peut rendre plus forte et plus imprévisible une équipe. C’est en tout cas l’objectif de ce partenariat.