OL : Diawara, quelles perspectives pour cette saison ? 

La saison dernière, Mahamadou Diawara a fait quelques apparitions en pro avec l’OL. Dimanche, Pierre Sage l'a fait entrer alors que Mangala était sur le banc.

Arrivé à l’OL en provenance du PSG l’été dernier, Mahamadou Diawara (19 ans) était prédestiné à jouer avec la réserve. Cependant, le début de saison passé désastreux du club lyonnais lui a permis de découvrir le groupe pro. Il a même été honoré d’une première titularisation en Ligue 1 pour son premier match face à Lorient (3-3). C’est à ce moment-là qu’on a pu entrevoir certaines qualités chez lui. Bonne conduite de balle, percussion et attaquant la surface, le jeune milieu est, malgré cela, encore trop tendre pour le haut niveau.

L’ex-Parisien est revenu avec la réserve en seconde partie de saison, malgré quand même quelques apparitions dans le groupe professionnel. Il aura ainsi disputé un total de douze matchs la saison passée. L’OL a également informé de la prolongation de son contrat, en juin dernier, jusqu’en 2028, grâce à sa saison prometteuse, que ce soit du côté pro ou en réserve. Restera-t-il dans le Rhône malgré tout ? Il y a quelques semaines, Nantes avait tenté d'attirer le jeune international U19 sous la forme de prêt. Les Canaris avaient alors reçu une réponse négative de leurs homologues lyonnais. De quoi laisser entendre que Diawara aura un rôle à jouer ?

Des minutes grattées avec l'enchaînement des compétitions ?

En ce début de nouvelle saison, Pierre Sage a dit avoir "redistribué les cartes". Ayant été appelé à tous les stages et matchs de pré-saison, le technicien français semble vouloir faire confiance à Diawara pour ce nouvel exercice. Lors du dernier match face à Arsenal, le gaucher a remplacé Caqueret au milieu de terrain, passant devant Mangala. Pur milieu de terrain gaucher qui sait percuter et attaquer la surface, c’est justement le milieu qu’il manque à l’OL.

Cependant, les recruteurs lyonnais cherchent plutôt un profil créatif et surtout expérimenté. Un joueur qui pourrait jouer immédiatement au haut niveau et n'ayant aucun doute sur ses capacités. Or, Diawara est encore jeune (19 ans) et inexpérimenté. Encore difficile de le voir titulaire, mais pourquoi pas être le remplaçant de ce futur milieu confirmé. Certes, l'ex-Francilien n’a pas encore l’allure d’un titulaire, mais il a certainement la carrure d’un bon remplaçant.

Un 8 capable de percuter balle au pied et qui amène le danger par sa conduite de balle. Le natif de Longjumeau pourrait faire penser à un autre de la même ville, Tanguy Ndombele. Ce qui est certain est que Diawara aura sûrement sa chance durant cette saison, avec la coupe d’Europe et les matchs qui vont s’enchainer. Et si Maxence Caqueret vient à quitter son club formateur, une place dans la hiérarchie va forcément se dégager.