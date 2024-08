OL Académie : victoire pour les U19, premier revers pour les U17

À l’Académie, les amicaux se multiplient pour les U19 et les U17 de l’OL. Les joueurs de Jordan Gonzalez ont repris le goût de la victoire, tandis que les hommes d’Amaury Barlet ont été défaits pour la première fois de l’été.

Il reste encore quinze jours avant la reprise du championnat, mais les jeunes de l’OL Académie sont clairement entrés dans la dernière ligne droite de leur préparation. De retour à l’entraînement depuis maintenant trois semaines, les U19 et les U17 lyonnais enchaînent les matchs amicaux en vue du retour des championnats nationaux le week-end du 25 août. Déjà sur le pont en milieu de semaine, les deux catégories ont enchaîné durant le week-end avec un nouvel amical et encore des fortunes diverses. Cette fois, les rôles ont été échangés avec une victoire des ainés contre la réserve de Villefranche qui évolue en Régional 1. Les joueurs de Jordan Gonzalez se sont imposés 3-1 grâce à des buts de Lurika, El Azzouzzi et Haddad.

Les U17 réduits à dix rapidement

Cette victoire contre une équipe adulte fait du bien et va permettre au coach de préparer au mieux le prochain rendez-vous contre la réserve de Lyon-La Duchère (R1) prévu mercredi soir. Si les U19 avaient le sourire, ce fut un peu moins le cas pour les U17. Après la victoire sans appel contre l’équipe américaine de Florida en milieu de semaine, les joueurs d’Amaury Barlet ont connu leur première défaite de l’été contre Montpellier (3-4). Un revers qui s’explique en partie par une exclusion en tout début de match et donc une infériorité numérique à tenir pendant plus de trois quarts du temps.