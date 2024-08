JO 2024 : Hayes rend hommage à Horan, "une formidable leader"

Depuis samedi, les États-Unis sont de nouveau champions olympiques chez les filles. Capitaine de la sélection, Lindsey Horan a reçu un vibrant hommage d’Emma Hayes.

Il y aura bien une médaille d’or des JO 2024 dans les rangs de l’OL dans les prochaines semaines. Il y aurait pu y avoir un doublé avec Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, mais les Bleus n’ont pas réussi à franchir l’obstacle espagnol vendredi au Parc des Princes. L’antre du PSG a toutefois été le théâtre de liesse le lendemain avec la victoire des États-Unis contre le Brésil (1-0). Après douze ans de disette, la sélection américaine a retrouvé son statut de numéro 1 et Lindsey Horan est devenue la capitaine d’une nation championne olympique.

Critiquée par moment en son pays durant le tournoi, la milieu lyonnaise a reçu un bel hommage de sa sélectionneuse. "Elle a pris des décisions difficiles avec les joueuses et j'admire vraiment cela chez elle, a déclaré Emma Hayes après le sacre. Je vois non seulement pourquoi elle est le leader de cette équipe, mais elle a aussi rendu mon travail beaucoup plus facile parce qu'elle a été ferme avec tout le monde, mais aussi très juste."

"Elle n'a pas toujours le crédit qu'elle mérite"

Face à ces propos, Lindsey Horan a fondu en larmes, touchée par la reconnaissance publique que son coach était en train de faire. Si elle s’est demandée "ce qu’était ce bordel", la Lyonnaise n’a pas été au bout de ses émotions. Pour enfoncer le clou, Emma Hayes a poursuivi en estimant que cette médaille d’or était enfin une reconnaissance "pour Lindsey parce qu'elle le mérite et qu'elle n'a pas toujours le crédit qu'elle mérite, ce fut un honneur pour moi de travailler avec elle." La goutte de trop pour la capitaine, obligée de se réfugier dans les bras de l’ancienne coach de Chelsea pour cacher les larmes qui glissaient sur son visage.