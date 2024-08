Dimanche, l’OL s’est avant tout incliné suite à des erreurs de jugement et de placement sur coups de pieds arrêtés. Après la rencontre contre Arsenal, Moussa Niakhaté regrettait certains manques.

Au moins, le constat a été clair dimanche à Londres. L’OL a été mangé dans la plupart des compartiments du jeu et notamment celui des coups de pied arrêtés. Chaque situation amenée la plupart du temps par Declan Rice a apporté un frisson dans les travées de l’Emirates et une frayeur au sein de l’arrière-garde lyonnaise. C’est d’ailleurs suite à deux corners tirés par l’international anglais que sont venus les buts des Gunners.

Une première fois juste avant le passage des dix minutes de jeu avec William Saliba s’élevant plus haut que Maxence Caqueret, trop statique. Puis une seconde sur une copie conforme du premier but avec cette fois Gabriel dans le rôle de bourreau des Lyonnais. "Les coups de pied arrêtés, c’est une question de concentration et d’agressivité. C’est le gros point noir qui dérange ce dimanche, a regretté Moussa Niakhaté après la défaite (2-0). On a été touchés dans notre honneur."

Du mieux en deuxième, mais pour quelle raison ?

Secoués par Pierre Sage et son staff à la pause, les Lyonnais ont montré un autre visage au retour des vestiaires. Est-ce le coup de pression de l’entraîneur ou simplement un Arsenal qui a baissé d’intensité après avoir réussi à faire le break en 45 minutes ? Il y a forcément un peu des deux puisque Mikel Arteta n’a pas hésité à faire huit changements durant le deuxième acte. Toutefois, l’OL a moins subi même s’il ne s’est pas montré dangereux pour autant, hormis ce duel perdu par Ernest Nuamah en fin de match (84e). "La seconde période montre que quand on monte le taux d’agressivité, le taux technique s’améliore aussi, a poursuivi Niakhaté. Maintenant, on est focalisé sur Rennes, on n’attend que ça."

Sans leur faire injure, les Bretons ne sont pas les Gunners mais ce n’est pas pour autant que le niveau d’exigence ne doit pas être revu à la hausse dans les prochains jours. Au risque de subir une première déconvenue dimanche prochain en Ligue 1.