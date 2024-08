OL : Nicolas Tagliafico félicité pour sa victoire en Copa America

Ce lundi 5 août, Nicolas Tagliafico a repris le chemin de l'entraînement après avoir profité de vacances bien méritées. L’Argentin a remporté la Copa America le 15 juillet dernier.

Alors que la préparation du groupe lyonnais a commencé début juillet, Nicolas Tagliafico et l’Argentine accédaient aux quarts de finale de la Copa America. Une pré-saison qui a commencé sans le latéral argentin parti gagner le tournoi. Après une première rencontre sur le banc face au Canada, le défenseur a ensuite été titularisé à tous les matchs.

Les Argentins ont successivement vaincu les Canadiens (2-0), le Chili (1-0) et le Pérou (2-0) durant la phase de groupes. Qualifiée pour les quarts de finale, l’Albiceleste a ensuite battu l’Équateur aux tirs au but (5-3). Elle a retrouvé le Canada en demi-finales et s’est une nouvelle fois imposée sur le même score (2-0). La finale s’est jouée le 15 juillet dernier face à la Colombie de James Rodríguez. Finalement vainqueur en prolongation sur un but de Lautaro Martinez, Tagliafico a pu soulever la coupe continentale pour la deuxième fois. Une solidité défensive à relever avec seulement un but encaissé durant toute la compétition. Le latéral gauche y est sûrement pour quelque chose.

Bien suppléé par Abner

En stage à Divonne-les-Bains, les Rhodaniens ont retrouvé un élément manquant. De retour à l'entraînement ce lundi 5 août, le champion du monde 2022 a été accueilli comme il se doit. Sur une vidéo diffusée par le club via ses réseaux sociaux, Tagliafico est applaudi par ses coéquipiers pour sa victoire finale. L’ancien membre de l'Ajax d'Amsterdam remercie ses partenaires et dit “être excité de revenir” et “qu’il va falloir s'entraîner afin d’être prêt pour les choses sérieuses qui arrivent cette saison”. Durant son absence, le défenseur de 31 ans a bien été suppléé par Abner qui a su faire oublier l’absence de l’Argentin dans le couloir gauche.