OL : pourquoi un stage à Divonne ? 

Après son stage en Autriche en juillet dernier, l’OL se rend à Divonne-les-Bains entre le 5 et le 8 août. Un lieu qui n’est pas anodin pour le club lyonnais.

La fin de la préparation se rapproche à grands pas. Celle-ci a commencé par un stage intensif en Autriche, satisfaisant sur le plan physique. Un peu moins sur le plan comptable avec des prestations peu convaincantes contre le WSG Tirol (victoire 3-2) et Sankt Pauli (défaite 1-0). De retour à Lyon fin juillet, pas question de baisser de régime avec une confrontation contre le Torino (0-0). Un face-à-face qui a témoigné d’une solidité défensive. Enfin, c’est contre l'Union Berlin que l’attaque lyonnaise a réussi à s'illustrer (victoire 4-0) avec une arrière-garde tout aussi efficace que lors du match précédent. Après tous ces efforts, la préparation ne s’arrête pas là puisque les hommes de Pierre Sage se rendent à Divonne-les-Bains afin d’y effectuer un deuxième stage.

Un partenariat entre le club et la ville

Déjà l’année dernière, l’effectif lyonnais était passé par la case Divonne-les-Bains début août. Ce passage dans l'Ain était le fruit d'un partenariat signé entre l’OL et la ville pour une saison renouvelable. Divonne a donc marqué des points avec une deuxième saison. La ville s’engage à mettre à disposition ses installations sportives et notamment le terrain d'honneur du complexe du Crêt d’Eau.

La cité thermale s’est taillée une réputation lorsqu’il s’agit de trouver un camp de base pour un stage estival de pré-saison. Le staff et les joueurs pourront particulièrement bénéficier des infrastructures et du cadre paisible pour se concentrer sur leur football. Comme l'an passé, l'OL a organisé un entraînement ouvert au public qui se tiendra ce mardi 6 août à 10h. Le but étant de créer un moment de communion entre les joueurs et les supporters avant la reprise du championnat.