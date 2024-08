En s’illustrant avec son jeu au pied contre l’Union Berlin, Lucas Perri a rassuré dans ce domaine. Pour la première fois depuis août 2016, un portier de l’OL s’est montré décisif.

Est-ce la décision actée officiellement par Pierre Sage qui l’a libéré d’un poids ? Difficile à savoir, car Lucas Perri avait déjà montré de belles choses depuis le début de la préparation. Le Brésilien avait gardé son but inviolé jusqu’au match contre le Torino mercredi dernier. Date à laquelle son entraîneur a officialisé son rôle de gardien numéro 1 à l’OL pour la saison à venir. Désormais assuré d’être titulaire, Lucas Perri a encore livré une belle prestation contre l’Union Berlin (0-4). Une nouvelle rencontre amicale terminée sans prendre de but, mais surtout deux actions décisives offensivement.

Lopes en avait fait de même à Lorient en août 2016

Une première fois avec un dégagement décisif sur Gift Orban, buteur dans la foulée, puis en étant à l’avant-dernière passe sur le but suivant. Réputé pour sa qualité de relance à son arrivée à l’OL, Perri n’avait pas forcément rassuré sur ce point lors de ses premières sorties. À Berlin, il a mis tout le monde d’accord. Voir un gardien se montrer décisif loin de son but n’est pas monnaie courante et encore moins à Lyon. Il fallait remonter à août 2016 pour trouver trace de cet exploit. Anthony Lopes avait réussi une passe décisive pour Alexandre Lacazette, auteur d’un triplé contre Lorient ce jour-là.