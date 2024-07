Loin d'être satisfait de la performance de ses joueurs face au WSG Tirol (2-3), Pierre Sage a néanmoins tenu à recontextualiser la prestation de ce deuxième match amical.

Brouillon souvent, intéressant par séquences, l'OL n'a pas été régulier contre le WSG Tirol vendredi. Malgré tout, cela ne l'a pas empêché de l'emporter 3 à 2 et donc de finir sur une bonne note cette deuxième rencontre de la présaison. Dans des conditions particulières, puisqu'en pleine préparation, les joueurs de Pierre Sage ont eu bien du mal à développer leur jeu face aux pensionnaires de D1 autrichienne. Ils ont aussi commis des erreurs bêtes qui auraient pu impacter encore plus lourdement le tableau d'affichage.

Ces approximations techniques et l'expression collective balbutiante font dire à l'entraîneur qu'il y a "beaucoup de choses à perfectionner, comme il l'a reconnu sur la chaîne du club. On s'est aperçu que disputer 45 minutes après cette semaine, c'était compliqué. On voulait jouer sous fatigue, c'étaient des conditions extrêmes. Les gars ont joué après neuf séances cette semaine, ce qu'ils ne feront jamais cette saison. Ils ont eu la volonté de continuer à s'accrocher. Il y a eu des réactions et on a régulièrement fait la différence sur notre côté gauche. Jouer avec peu de ressources, c'est toujours compliqué. Nous avons commis pas mal d'erreurs dans les ressorties de balles, dont une qui nous coûte un but."

"Au fur et à mesure, on va créer des associations de joueurs"

Le contexte peut donc expliquer, en partie, la performance lyonnaise du 19 juillet. L'objectif est de toute manière de répondre présent à partir du 16 août à Rennes, pour le début du championnat. "L'idée, c'est que les choses s'améliorent de match en match. Au fur et à mesure, on va créer des associations de joueurs, a expliqué le coach de 45 ans. C'est l'enchaînement du travail et le temps de jeu aujourd'hui qui vont nous donner un résultat. C'était un moment qui venait ponctuer une grosse semaine de travail. La prestation aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que l'on fera dans un futur proche, mais c'est quand même satisfaisant. On ne veut pas être prêt aujourd'hui, mais bien commencer la saison et enchaîner de manière positive.” C'est là en effet que les Rhodaniens seront attendus, avec l'ambition de poursuivre sur la même dynamique entretenue depuis janvier.