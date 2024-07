Euro U19 : la France et ses trois joueurs de l'OL font coup double

En battant le Danemark 4 à 2, l'équipe de France U19 a validé sa qualification pour les demi-finales. Elle jouera aussi la Coupe du monde U20 en 2025.

Entamée par un court succès contre la Turquie (2-1), la campagne européenne de l'équipe de France U19 s'est poursuivie par une autre victoire vendredi. Pendant que leurs coéquipiers battaient WSG Tirol en match amical (2-3), Justin Bengui, Mamadou Sarr, Saël Kumbedi et leurs partenaires dominaient plutôt aisément le Danemark (4-2).

Le gardien et le latéral droit étaient titulaires, comme face aux Turcs, tandis que le défenseur central est à nouveau resté sur le banc. Kumbedi s'est distingué en donnant une passe décisive à Jean-Matteo Bahoya pour l'ouverture du score à la 19e minute. En fin de partie, les Bleuets ont creusé l'écart avec trois buts signés Ayman Aiki (65e), Saimon Bouabre (79e) et Dehmaine Assoumani (85e) pour un 4 à 0 net et sans bavure.

Un nul contre l'Espagne pour assurer la 1re place

Néanmoins, et cela n'a pas fait plaisir au sélectionneur Bernard Diomède, les Français ont concédé deux réalisations avant de rentrer aux vestiaires (87e et 90e+3), un relâchement qui aurait pu coûter cher. Il n'en sera rien finalement, puisque l'Espagne et la Turquie se sont neutralisées (1-1). Seule en tête du groupe, la France aura donc besoin d'un nul contre les Espagnols pour valider la première place.

Autre satisfaction, elle est déjà assurée de vivre les demi-finales, contre l'Italie, si elle perd sa troisième rencontre, ou face à l'Ukraine, la Norvège ou l'Irlande du Nord dans le cas contraire. Les Bleuets ont également obtenu leur billet pour le Mondial U20. Celui-ci aura lieu en 2025 au Chili. C'est donc sans trop de stress qu'ils défieront leurs homologues de la Roja lundi 22 juillet à 20 heures. Avec des changements attendus dans le 11 pour préserver certains joueurs en vue de la phase à élimination directe.