OL Académie : El Djebali et Perret de retour avec la réserve

Non retenus pour le stage à Divonne-les-Bains, Chaïm El Djebali et Romain Perret ont retrouvé le groupe de la réserve de l’OL. Avec en ligne de mire l’amical à Bourg-en-Bresse vendredi.

Présents depuis le début de la préparation estivale, Chaïm El Djebali et Romain Perret s’étaient fait une raison depuis déjà un moment. Non-utilisés contre Sankt Pauli, les deux joueurs offensifs de l'OL avaient malgré tout été retenus pour l’amical contre le Torino (0-0) mercredi dernier. Mais là encore, malgré les absences d’Ernest Nuamah et Mama Baldé, ils s’étaient contentés d’un échauffement. Cela avait été la même chose pour Enzo Molebé, à la différence que ce dernier a été retenu par Pierre Sage pour le déplacement à Berlin pour affronter l’Union. L’attaquant est même entré en jeu quand ses deux compères de l’Académie étaient restés à Décines.

Deux amicaux programmés en fin de semaine

Ce sera encore le cas cette semaine, car avec un groupe professionnel qui compose avec des retours, la place donnée aux jeunes va être bien moins importante désormais. Sans surprise, Chaïm El Djebali et Romain Perret n’ont pas été convoqués pour le stage à Divonne-les-Bains et ont repris le chemin de l’entraînement avec la réserve. Cette dernière avait observé un week-end de repos et prépare à présent une fin de semaine chargée. Gueïda Fofana a en effet programmé deux matchs amicaux : le premier dans l’Ain contre Bourg-en-Bresse vendredi, le deuxième à Décines face à Feurs samedi. L’occasion pour El Djebali et Perret de retrouver leur place au sein du groupe de National 3, eux qui étaient titulaires indiscutables la saison dernière.