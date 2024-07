Contre Sankt Pauli, l’OL a clairement manqué de créativité

Battu pour la première fois de l’été, l’OL a montré un visage loin d’être convaincant. Plus que la défaite contre Sankt Pauli (0-1), le manque criant d’allant offensif a sauté aux yeux.

On va se répéter encore une fois, mais quand même. Cela ne fait que trois semaines que la reprise a sonné. Trois semaines que les organismes sont mis à rude épreuve pour être prêts, non pas en ce mois de juillet, mais bien le 16 août et encore. Pierre Sage l’a d’ailleurs rappelé mercredi soir après la défaite contre Sankt Pauli (0-1), "le plus important est d’être prêt dans quatre matchs". Certes, la vérité de la préparation n’est pas celle de la saison et c’est pour cela que l’on se doit de rabâcher qu’il ne faut pas tirer de conclusions hâtives de ces amicaux, que ce soit positivement ou négativement. Cependant, le visage montré à Schwaz mercredi soir n’est pas celui qui était espéré. L’entraîneur de l'OL a eu beau se satisfaire d’une "première mi-temps plutôt maîtrisée", le contenu a été loin d’être à la hauteur.

Du pressing haut, mais du déchet technique derrière

Pour ce troisième match amical de l’été, Pierre Sage a tenté un troisième coup tactique avec un passage en 3-5-2. Sur le papier, cette composition permettait d’occuper la largeur, de gérer la profondeur défensivement, mais surtout de pouvoir se projeter plus facilement vers le but adverse avec des milieux plus hauts. Seulement, le plan ne s’est pas passé comme prévu, avec un allant offensif proche du néant. L’OL a certes multiplié les coups de pied arrêtés en première période, ils n’ont débouché sur pas grand-chose. Il a fallu attendre la 20e minute et une frappe décrochée par Abner pour voir le premier frisson lyonnais contre le promu allemand. Malheureusement, le poteau a choisi d’être sortant plutôt qu’entrant.

Dans ce nouveau système, toujours à deux attaquants, Gift Orban a encore traversé son heure de jeu comme un fantôme, faisant preuve d’un gros déchet technique. À côté de lui, Malick Fofana a découvert ce poste de deuxième attaquant, lui plus à l’aise sur un côté. Ce n’est d’ailleurs pas surprenant d’avoir vu le meilleur visage du Belge quand il s’est déporté sur la gauche, poussant Corentin Tolisso à se projeter aux côtés d’Orban. "De base, je ne suis pas un 9, mais on doit essayer de nouvelles choses parfois. Le coach m'a juste dit d'être libre, de bien communiquer avec Gift Orban, et de profiter." La relation n’a pas forcément été au rendez-vous, mais le mal a avant tout été collectif.

Des milieux relayeurs avant tout

Bien qu’en changeant de système, le staff de l’OL avait un objectif commun aux deux premiers matchs : presser haut et étouffer l’adversaire. Cela permet de se projeter plus facilement et d’avoir moins de distance à parcourir notamment pour les milieux. Cette stratégie a plutôt bien fonctionné pendant 45 minutes et c’est l’un des points positifs à retenir de cette défaite en amical. Seulement, à la récupération du ballon, le déficit d’inspiration et le déchet technique ont sauté aux yeux. Avec un milieu Tolisso - Matic - Caqueret, la formation lyonnaise a avant tout évoluer avec des milieux relayeurs plus que créateurs. Cela s'est ressenti dans les pertes de balle bien trop nombreuses pour une équipe qui veut mener le jeu.

C’est aujourd’hui clairement ce qu’il manque dans l’effectif rhodanien et qui pousse la réflexion du mercato, car cette lacune a été pointée du doigt la saison dernière. Les profils sont certes différents, mais dans des registres similaires. La priorité est aujourd’hui clairement sur ce poste pour David Friio et Pierre Sage. En janvier, Thiago Almada pourrait occuper ce rôle de milieu créateur, mais comment savoir si l’Argentin résistera à l’impact physique de la Ligue 1 ? D’ici là, l’OL ne peut se permettre d’avoir un tel manque quel que soit le système utilisé. Et avec un Rayan Cherki sur le départ, c’est une grosse partie de la créativité lyonnaise qui va mettre les voiles, quand bien même le numéro 18 est loin d’être irréprochable. Mais il reste une étincelle capable de mettre le feu au jeu lyonnais...