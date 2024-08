Jake O’Brien unique buteur lors de Rennes – OL à l’aller (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Dans la première partie de saison cauchemardesque, l’OL avait réussi à glaner sa première victoire à Rennes un soir de novembre. La seule victoire de l’ère Grosso.

Tout va très vite dans le football et ce n'est pas la saison dernière qui viendra dire le contraire. Ce dimanche (20h45), l'OL et Rennes croisent le fer pour la première journée de Ligue 1. Deux clubs qui ont connu une trajectoire opposée avec en point d'orgue la qualification de l'OL en Ligue Europa tandis que le club breton sera absent de la scène européenne pour ce nouvel exercice. Qui aurait pu dire ça un soir de novembre quand les Lyonnais de Fabio Grosso débarquaient au Roazhon Park avec aucune victoire au compteur ? Personne, pas même les coéquipiers d'Alexandre Lacazette.

L'avant-dernier match de Grosso sur le banc

Dimanche, le capitaine ne sera pas sur la feuille de match pour cause de suspension. Il y a dix mois, il n'avait pas plus commencé la rencontre puisque Grosso avait choisi de le mettre sur le banc. Revenir à Rennes rappellera forcément des bons souvenirs à l'OL, car cela a correspondu à la première victoire de la saison dernière après onze journées de Ligue 1. Mais bien des choses ont changé. Jake O'Brien, le héros lyonnais de cette soirée, a mis les voiles vers Everton cet été. Nemanja Matic était encore dans les rangs rennais à l'époque, tandis que Pierre Sage avait encore sur lui le costume de directeur de l'Académie. Fabio Grosso espérait lui que cette victoire lancerait sa mission à l'OL. Elle n'a finalement duré qu'un match de plus.