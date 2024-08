OL - Mercato : une balance des transferts clairement dans le rouge

Moussa Niakhaté lors d’Arsenal – OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

À quinze jours de la fin du mercato estival, l’OL est encore loin d’avoir fini son recrutement. Avec 134 millions d’euros dépensés, le club lyonnais domine largement les débats en Ligue 1.

L’OL a voulu se montrer ambitieux pour retrouver la Ligue des champions. Seulement, la promesse faite dans l’autre sens à la DNCG est loin d’être encore accomplie. Au 14 août, la balance des transferts entre Rhône et Saône est clairement dans le rouge. Il est question d’un différentiel de 111 millions d’euros entre les départs et les arrivées à Décines durant l’été. Selon ce qui a été promis par la direction, il faudra que ce chiffre descende à 35 millions pour être dans les clous. À quinze jours de la fin, ce n’est pas gagné puisqu’il faudrait pour 75 millions d’euros de vente. À la vue de la tournure des dossiers Cherki, Caqueret ou Lopes, on en est clairement loin.

Club le plus dépensier de Ligue 1

S’il est malgré tout le cinquième club de Ligue 1 avec la meilleure recette de ventes depuis l’ouverture du mercato estival (24,25M€), l’OL a surtout mis la main à la poche. Le club rhodanien caracole en tête comme étant celui qui a le plus dépensé à quinze jours de la fin du marché des transferts. Même le PSG, pourtant actif, ne suit pas la cadence avec "seulement" 119 millions d’euros dépensés. Une somme inférieure à celle des achats lyonnais qui culmine à 134 millions d’euros. Et ce n’est peut-être pas fini, mais il faut d’abord vendre pour ça.