Jake O’Brien (ex-OL) a marqué son premier but avec Everton 

Après avoir été transféré par l'OL à Everton cet été, Jake O'Brien traverse une saison difficile. Néanmoins, l'ex-défenseur lyonnais a inscrit son premier but en compétition officielle avec les Toffees.

Il y a plusieurs mois, il a quitté l'Olympique lyonnais pour retourner en Angleterre. Suite à une saison réussie à l'OL, Jake O'Brien a suscité l'intérêt des clubs anglais. Face à la nécessité de récolter des fonds, la formation rhodanienne a finalement vendu son défenseur à Everton pour 19,5 millions d'euros, assortis d'un intéressement de 10% sur une potentielle plus-value. Cependant, le joueur irlandais traverse une première saison difficile avec les Toffees. Effectivement, sur les 21 premiers matchs d'Everton, Jake O'Brien n'a disputé que 43 petites minutes. Néanmoins, depuis un certain nombre de matchs, la situation s'est améliorée pour lui.

Premier but de sa carrière en Premier League

En effet, il y a quelques semaines, David Moyes a été nommé nouvel entraîneur de l'équipe anglaise. Depuis l'arrivée du nouveau coach, l'ex-défenseur de l'OL a connu une notable augmentation de son temps de jeu. Au cours des sept dernières rencontres, l'Irlandais a été aligné en tant que titulaire à la position de défenseur latéral. Et ce mercredi, ses efforts ont finalement été couronnés de succès puisqu'il a inscrit son premier but en compétition officielle avec les Toffees. Il faut également souligner qu'il a marqué son premier but en Premier League, lui qui n'avait jamais joué en pros avec Crystal Palace (2021-2023).