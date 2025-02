OL : Almada se voit "à 100%" et juge la Ligue 1

Arrivé à l’OL à la mi-janvier, Thiago Almada continue de se familiariser avec son nouvel environnement. L’Argentin estime être désormais à 100% pour pouvoir s’acclimater à une Ligue 1 plus intense que le championnat brésilien.

Au moment de faire le point sur le mercato hivernal, Matthieu Louis-Jean avait concédé qu’il faudrait "deux à trois semaines" pour voir Thiago Almada donner la pleine mesure de son talent avec l’OL. C’était le 6 février dernier et les temps de passage semblent avoir été respectés par le joueur et le staff de Paulo Fonseca. Ce vendredi, l’entraîneur portugais a avoué que l’Argentin va connaitre sa première titularisation avec la formation lyonnaise dimanche pour la venue de Brest. Une récompense que Thiago Almada avait appelée de ses propres souhaits quelques minutes avant son coach. "Je me sens bien, suis prêt. Je suis à 100% physiquement., me prépare de la meilleure façon possible pour pouvoir apporter le plus de choses à l’équipe."

"La différence physique reste minime avec le Brésil"

Après des entrées convaincantes depuis son arrivée à l’OL à la mi-janvier, Thiago Almada va devoir désormais prouver d’entrée de jeu et sur un temps de jeu plus long. Au club depuis plus d’un mois, le joueur argentin a pu s’acclimater en douceur à son nouvel environnement et à un nouveau championnat. Toutefois, l’acclimatation à la Ligue 1 parait moins compliquée que prévue si l’on s’en tient aux propos du champion du monde 2022. "Je pense que la Ligue 1 est plus physique que le championnat brésilien. Même si la différence est assez minime puisque le championnat brésilien est aussi physique et intense. Au niveau de l’intensité, du rythme de jeu, j’ai essayé de m’adapter le plus vite possible."

Pour le moment, l’attente autour de Thiago Almada est grande et le joueur donne plutôt satisfaction. À voir à présent dans un rôle de titulaire.