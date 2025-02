Thiago Almada et Lacazette "seront titulaires" pour OL - Brest

(Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Particulièrement bavard ce vendredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a livré quelques indices avant OL - Brest. Remplaçants à Montpellier et contre le PSG, Thiago Almada et Alexandre Lacazette seront titulaires dimanche à Décines.

C'est assez rare pour être souligné. À l'heure où la moindre fuite doit être évitée, Paulo Fonseca s'est laissé aller à quelques confidences à quarante-huit heures du match entre l'OL et le Stade Brestois. S'il n'a pas livré à Eric Roy son onze titulaire, le technicien portugais lui a quand même donné deux gros indices en vue de la rencontre de la 23e journée de Ligue 1. En plus d'Abner qui ne sera pas disponible dimanche et donc un côté gauche qui pourrait voir Ainsley Maitland-Niles ou Saël Kumbedi dépanner, Fonseca va faire deux choix forts. Ceux de titulariser Thiago Almada et Alexandre Lacazette.

"Thiago a fait des bonnes entrées, il mérite de jouer plus"

Passé juste avant son coach pour sa première prise de parole médiatique depuis son arrivée à l'OL, l'Argentin espérait pouvoir enfin débuter une rencontre. Il a été entendu, car Paulo Fonseca a confirmé sa présence sur le terrain au moment du coup d'envoi. "Thiago va être titulaire. Il a des grandes qualités, un joueur qui peut jouer entre lignes, très intelligent. Quand il est entré, il a très bien joué donc je pense qu'il mérite de commencer à jouer plus, comme titulaire."

La question est de savoir si l'ancien joueur offensif de Botafogo régalera le public décinois avec Rayan Cherki à ses côtés pour pouvoir offrir à Alexandre Lacazette des opportunités de buts. Car, le numéro 10 lyonnais sera de retour dans le onze lyonnais, trois matchs après sa dernière titularisation. "Alex est désormais à 100% et comme je suis gentil, je vais même vous annoncer qu'il sera titulaire dimanche", a déclaré Fonseca dans un large sourire. Brest est déjà prévenu.