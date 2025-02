Eugénie Le Sommer buteuse lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Désormais la joueuse la plus capée en équipe de France, Eugénie Le Sommer va être mise à l’honneur avant OL - Brest, dimanche. L’attaquante lyonnaise donnera le coup d’envoi de la rencontre de la 23e journée de Ligue 1.

Depuis une semaine, elle fait les gros titres et il y a de quoi. Après avoir égalé Sandrine Soubeyrand avec 198 sélections contre la Norvège, Eugénie Le Sommer a pris seule cette première place de joueuse la plus capée de l'histoire du football français. Face à l'Islande, l'attaquante a fêté sa 199e cape avec les Bleues, faisant d'elle la référence du foot français. Assurant n'avoir toujours pas pris conscience de ce nouveau record, Eugénie Le Sommer fait malgré tout l'actualité et permet au football féminin d'être mis en avant.

Un match à Strasbourg samedi, un hommage dimanche à Décines

Si le record tient avec la sélection, l'OL va également mettre à l'honneur son attaquante, d'après les informations d'Olympique-et-Lyonnais. Samedi (21h), l'OL féminin joue à Strasbourg pour la 16e journée de Première Ligue, mais c'est avant tout dimanche que Le Sommer recevra un bel hommage de la part de son club. Selon nos informations, Eugénie Le Sommer donnera le coup d'envoi fictif du match entre l'OL et Brest à Décines pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.