Eugénie Le Sommer avec le maillot des Bleues floqué 199 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En entrant à dix minutes de la fin dans la victoire des Bleues mardi, Eugénie Le Sommer a inscrit un peu plus son nom dans l’histoire. Avec 199 sélections, l’attaquante de l’OL devient la joueuse la plus capée en sélection de l’histoire du football français.

Il y avait un match à jouer sur la pelouse du Mans mardi soir, mais les supporters des Bleues n’attendaient qu’un seul moment : celui de voir Eugénie Le Sommer fouler la pelouse mancelle et ainsi signer un record qui était attendu depuis un moment déjà. Contre la Norvège vendredi dernier, l’attaquante de l’OL avait rejoint Sandrine Soubeyrand comme la joueuse ayant honoré le plus de sélections en équipe de France, garçons et filles confondus. Le Sommer occupe désormais seule cette première place après avoir fêté sa 199e cape en Bleues mardi soir face à l’Islande. Si Laurent Bonadei ne l’a pas titularisée d’entrée de jeu, le sélectionneur lui a offert ce moment de gloire à dix minutes de la fin. Comme un symbole, Eugénie Le Sommer a remplacé Wendie Renard qui lui a transmis le brassard de capitaine par la même occasion.

Diallo : "C'est un monument du foot français"

Acclamée par tout un stade, Eugénie Le Sommer n’a pas réussi à trouver la faille. Elle a malgré tout pu fêter ce nouveau record avec une deuxième victoire (3-2) en deux matchs de Ligue des Nations dans cette première trêve internationale de 2025. Le président de la FFF, Philippe Diallo, n’a pas manqué de lui rendre hommage au moment de lui offrir un maillot collector avec le chiffre 199. "Ça a été un moment extraordinaire. C'est un record historique. C'est un monument du football français. Elle a été fêtée par ses partenaires dans le vestiaire, j'ai eu l'occasion de lui remettre un maillot commémoratif pour marquer ce moment très important, 199 sélections. Mais comme elle est partie, je crois que je vais lui remettre un nouveau maillot à chaque match pour un nouveau record. C'est vraiment quelqu'un qui depuis seize ans en équipe de France marque par sa personnalité."

La prochaine fenêtre internationale qui s’ouvrira début avril devrait logiquement lui faire passer un nouveau cap avec les 200 sélections. Avant d’atteindre la barre des 100 buts en équipe de France ? La Lyonnaise en est actuellement à 94.