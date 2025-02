En pleine mutation afin de favoriser encore plus le développement du football féminin à Lyon, l’OL féminin a l’ambition de prendre possession de Meyzieu pour y installer son pôle professionnel et de formation. Mais pas son stade, qui ne devrait pas être non plus Gerland.

Après la première trêve internationale de 2025, les joueuses de l’OL sont attendues dans les prochaines heures et prochains jours à Décines. En ligne de mire, le déplacement à Strasbourg, samedi, et un mois de mars qui annonce le début des grandes échéances pour les Fenottes. Il y aura bien évidemment la Ligue des champions avec la double confrontation contre le Bayern Munich en quarts de finale. Après un aller en Bavière, les Lyonnaises recevront le club munichois au Parc OL, comme cela a été négocié en début de saison entre John Textor et Michele Kang.

Pour ce rendez-vous européen, le club a d’ailleurs mis en place une billetterie commune avec la possibilité d’aller voir OL - FCSB chez les garçons et OL - Bayern chez les filles. Une opération visant à ne pas avoir un stade presque vide pour un quart de finale de Ligue des champions. Car, c’est aujourd’hui tout le problème de ces matchs de l’OL féminin disputés dans le Grand Stade. Une enceinte bien trop grande pour accueillir les Fenottes. Pourtant, dans le projet de déménagement de la section féminine, le Parc OL fait toujours partie des options envisagées par Michele Kang et Vincent Ponsot.

La fin de la piste Gerland ?

Il y avait certes un peu plus de 15 000 spectateurs contre le PSG le 3 novembre dernier, mais à côté de ça, les rendez-vous européens n’ont pas déchaîné les passions. 3 650 personnes contre Galatasaray, 4 000 contre la Roma et 3 700 contre Wolfsburg. Loin des 10 à 15 000 spectateurs attendus par Kang dans son projet de construction d’un nouveau stade. De nouveau stade, il n’en sera pas de toute façon pas question, comme l’a confirmé Bruno Bernard dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. "Il n’y a pas de foncier, pas de capacité à pouvoir construire un stade dans la Métropole de Lyon. Je l’ai bien expliqué à Michele Kang et elle a eu l’intelligence de comprendre très vite. Ce sera avant tout sur quelque chose d’existant."

Gerland ? Le président de la Métropole a gentiment botté en touche et pour cause. Selon nos informations, la piste menant au stade du LOU a clairement pris de plomb dans l’aile ces dernières semaines, au point que la piste serait désormais mise de côté, même si ce déménagement a montré que rien n'était vraiment définitif. Reste toujours les dossiers Lyon-La Duchère et le stade de Vénissieux, ancien antre du club de rugby et pourtant rapidement écarté en début de consultation par la direction en raison des difficultés d'accès à cause d'un manque de transports en commun.

Un déménagement à Meyzieu qui risque d'être long

Les tractations continuent donc en vue de prendre place à la rentrée prochaine pour enfin offrir à Wendie Renard et ses coéquipières un stade digne du statut d’une équipe octuple championne d’Europe. Il faudra patienter encore un peu, tout comme voir un grand pôle féminin du côté de Meyzieu. Ce n’est un secret pour personne, l’ambition de John Textor est de rapprocher les équipes masculines du centre de formation du groupe de Paulo Fonseca à Décines. Cela permettrait ainsi à Michele Kang de créer un vrai centre pour le football féminin à l’OL avec l’Académie et le groupe professionnel regroupés au même endroit.

C’est une idée que la propriétaire avait rapidement soumise au moment de sa prise de contrôle. Mais, il n’y aura pas de stade, c’est une certitude, tout comme le fait que ce déménagement à l’intérieur même de l’OL prendra du temps, car cela reste "sous la réserve de trouver des terrains à Décines et ça ne va pas être simple donc cela pourrait prendre quelques années", a concédé Bruno Bernard. Beaucoup d’incertitudes, mais toujours cette volonté de permettre à l’OL féminin de grandir encore plus qu’il ne l’est déjà.