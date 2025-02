L’OL a retrouvé un allant offensif sous Paulo Fonseca 

Malgré la défaite, l’OL a tout de même inscrit deux buts face au PSG. Une constante chez les Lyonnais depuis la prise en mains de Paulo Fonseca il y a quatre matchs.

Offensivement, l’OL est-il plus efficace sous Paulo Fonseca ? En tout cas, c'est ce que révèlent les chiffres. Effectivement, le technicien portugais a pris les rênes de l’effectif de l’Olympique lyonnais fin janvier dernier, apportant avec lui une vision différente de celle de Pierre Sage. Et il semble qu’il ait déjà marqué de son empreinte le club avec ses débuts. En effet, malgré la défaite de dimanche face au PSG (2-3), les Lyonnais ont tout de même réussi à prendre 6 points sur leurs quatre derniers matchs, en sachant qu’ils ont affronté le Paris-SG et l’OM (défaite 3-2), actuellement premier et deuxième du championnat.

Une moyenne de trois buts par match

Sans dire que l'OL est redevenu une machine à marquer, l'arrivée de Paulo Fonseca aux commandes de l’OL a donné un nouvel entrain offensif aux Lyonnais, qui restaient sur cinq buts inscrits en six matchs en janvier sous Pierre Sage. Sur les quatre premiers matchs dirigés par l’entraineur de 51 ans, l'Olympique lyonnais a toujours réussi à inscrire au moins deux buts par rencontre (12 au total). Il est donc le deuxième entraîneur à accomplir cet exploit dans l'histoire du club lyonnais en première division, après Lucien Troupel en 1955. À la réussite offensive, l'OL va devoir désormais y ajouter celle défensive pour éviter que ces buts marqués ne servent à rien dans les gros matchs.