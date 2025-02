OL - PSG : interdiction commerciale de stade pour un supporter

Les supporters de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Grâce notamment à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’OL a prononcé une interdiction commerciale de stade de 18 mois à un supporter. Ce dernier, abonné à Décines, avait lancé un gobelet en direction des joueurs du PSG sur un but dimanche.

La rencontre OL - PSG avait vu la mise en place de la billetterie nominative pour éviter des débordements et retrouver plus facilement les fauteurs de trouble. Néanmoins, le club lyonnais n’a pas eu besoin de ce recours pour prononcer une interdiction commerciale de stade à l’un des 57 777 spectateurs présents dimanche au Parc OL pour le choc de la 23e journée de Ligue 1. En effet, l’individu sanctionné était un abonné pour cette saison 2024-2025 et l’OL n’a pas eu besoin de faire des recherches en profondeur pour retrouver les informations le concernant. Mais pour quelle raison d’ailleurs ?

Sanction maximale prononcée par le club

Tout simplement pour avoir été pris la main dans le sac en train de lancer un gobelet en direction des joueurs du PSG après le troisième but inscrit par Achraf Hakimi. Lors de la diffusion en direct, les spectateurs présents devant leur téléviseur avaient déjà pu observer Vitinha en train de repousser avec ses pieds deux gobelets présents sur la pelouse décinoise. Finalement, une vidéo postée sur les réseaux sociaux a permis d’identifier encore un peu mieux l’auteur des faits présent dans la tribune est. Ayant réussi à poser un nom sur le fauteur de troubles, l’OL lui a infligé une interdiction commerciale de stade d’une durée de 18 mois, le maximum possible.