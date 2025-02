Ayant fait le plus dur à deux reprises, le PSG a malgré tout joué à se faire peur contre l’OL. Bien que dominateur, Luis Enrique aurait aimé voir son équipe faire preuve de plus de maturité en fin de match.

À la lecture du score final (2-3), le fan de football qui n’a pas vu OL - PSG pourrait penser que les coéquipiers de Corentin Tolisso ont tenu la dragée haute au leader du championnat de France. Ce fut le cas pendant les vingt dernières minutes de la rencontre. Seulement, dimanche au Parc OL, ce fut avant tout une domination parisienne que les 57 777 spectateurs ont observée durant une bonne heure de jeu. La stratégie lyonnaise avait été de faire le dos rond et cela a plutôt bien fonctionné pendant la première mi-temps. "Je pense que nous avons fait une très bonne première mi-temps contre Lyon qui était vraiment en repli et qui cherchait surtout à ne pas encaisser de but, a analysé Luis Enrique après la victoire parisienne. Il y a eu deux ou trois occasions claires pour nous et aucune de leur côté."

"Il aurait été facile d'avoir un expulsé"

Pourtant, l’OL est bien rentré à 0-0 aux vestiaires et s’est mis à croire à un possible exploit. Malheureusement, le PSG a vite douché ces espoirs grâce à "une très bonne intensité dès le début, puis on a marqué les deux buts. On a continué à pousser, mais le match s'est vraiment compliqué sur la fin." Menant 2-0 puis 3-1, les Parisiens ont malgré tout joué à se faire peur. Face à des Lyonnais plus joueurs, le PSG a vu le Parc OL s’embraser sur la tête de Tolisso avec quelques minutes encore à jouer. Un manque de maturité pour Luis Enrique. "Les cinq dernières minutes étaient assez folles. La fin du match était particulièrement tendue et ça aurait été très facile d'avoir une expulsion de joueur. Il aurait fallu améliorer le contrôle émotionnel et physique." Cela a malgré tout suffi à signer une 18e victoire en 23 journées de Ligue 1.