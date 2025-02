OL - PSG : mise en place de la billetterie nominative

Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour la première fois depuis la mise en place de la mesure, la billetterie nominative va voir le jour à l’occasion d’OL - PSG, le 23 février prochain. Que ce soit pour le grand public ou les abonnés.

Une grande première va avoir lieu à l’occasion du choc entre l’OL et le PSG, le dimanche 23 février prochain (20h45). Comme souhaité par le gouvernement français, la billetterie nominative va voir le jour dans une semaine. Après l’inscription au Journal Officiel, l'arrêté visant à renforcer au maximum la sécurité dans les stades va entrer en vigueur à l’occasion de la venue du club parisien au Parc OL.

Sur la billetterie de l’OL, les supporters ont vu le club expliquer que les billets seraient désormais nominatifs - au moins pour les gros matchs pour commencer - que ce soit pour le grand public ou les abonnés. "Les cartes d'abonnement physiques ne seront pas autorisées pour accéder au stade et les billets devront être téléchargés en ligne via un système de billetterie nominative. Il est possible dès aujourd’hui, depuis votre espace client OL, de renseigner les noms des détenteurs de vos billets de match. Le billet doit comporter le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur", peut-on lire sur le site internet du club lyonnais.

Endiguer les incidents dans les stades

Cette mesure voulue par le ministère de l’Intérieur durant le deuxième semestre 2024 faisait écho aux nombreux débordements observés dans les enceintes françaises ces derniers mois. Le Parc OL est d’ailleurs un des mauvais élèves avec de nombreux incidents liés à du racisme comme ce fut le cas dans la fan-zone pour la finale de la Coupe de France ou encore lors de la venue de Strasbourg fin août 2024. Ces billets nominatifs ont pour but de faciliter le rapprochement d’identité en cas d’incident.