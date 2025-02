Lanterne rouge du championnat, Montpellier n’est pas épargné par les pépins physiques. Contre l’OL, Jean-Louis Gasset récupère Kiki Kouyaté défensivement, mais a laissé planer le doute concernant Othmane Maamma et Tanguy Coulibaly en attaque.

L’OL et Montpellier ont beau avoir gagné deux matchs en Ligue 1 en 2025, les objectifs sont bien différents entre les deux formations. Sixièmes, les Lyonnais cherchent à rester au contact du wagon Ligue des champions. L’Europe, le MHSC en est bien loin. Dans cette saison 2024-2025, le club héraultais joue avant tout pour sa survie dans l’élite. Lanterne rouge du championnat, Montpellier n’est pas décroché avec seulement trois points de retard sur le barragiste. Mais, il y a urgence pour Jean-Louis Gasset et ses joueurs. Contre l’OL, l’objectif sera donc de prendre a minima un point, malgré un effectif touché par les pépins physiques. À Strasbourg, il y a une semaine, l’entraîneur français a perdu Modibo Sagnan et Becir Omeragic sur blessure. Ils rejoignent à l’infirmerie Issiaga Sylla et Christopher Jullien, blessés de longue date.

Delort "en manque de temps de jeu et de repères"

Le secteur défensif est particulièrement touché même si Gasset a confirmé que Kiki Kouyaté revient pour le match contre l’OL. "On va récupérer Kiki, donc ça nous fait 3 centraux. Il va falloir faire un montage pour le match de Lyon." Offensivement, cela pourrait également être un casse-tête puisque le coach montpelliérain a laissé planer le doute sur les participations d’Othmane Maamma et Tanguy Coulibaly. Avec un Andy Delort, pas encore à 100%, ce n’est clairement pas la joie dans l’Hérault.