Suspendu contre Strasbourg le week-end dernier, Jean-Louis Gasset (Montpellier) sera de retour sur le banc de touche contre l’OL dimanche prochain. En revanche, le MHSC a possiblement perdu deux défenseurs pour un moment.

Montpellier n’est pas sorti de l’auberge. Ce week-end, les hommes de Jean-Louis Gasset ont cédé du côté de Strasbourg (2-0). Un résultat qui les renvoie à la dernière place du championnat après les résultats de la 21e journée. Dans le même temps, Le Havre a réalisé une grosse performance en gagnant à Lille (1-2). Sur une dynamique de deux revers de rang, les Héraultais espèrent renouer avec la victoire à la maison dimanche prochain en recevant l’OL (15 heures).

Privé de son entraîneur, suspendu et en tribune à la Meinau, le MHSC pourra cette fois-ci s’appuyer sur un Jean-Louis Gasset au plus près de ses troupes. Le coach de 71 ans a purgé sa punition. Il doit tout de même faire attention à ses agissements et propos envers les arbitres, car un sursis court toujours. En revanche, le technicien français peut s’inquiéter pour l’état de son groupe.

Deux défenseurs centraux touchés

Face aux Strasbourgeois, deux défenseurs axiaux se sont blessés, Modibo Sagnan et Becir Omeragic. Le premier a cédé sa place à la pause, touché au mollet. Le second a mal à un ménisque. L’infirmerie était en outre déjà bien remplie, en particulier dans ce secteur de la charnière centrale.

Aujourd'hui, Kiki Kouyaté, Christopher Jullien et Issiaga Sylla manquent à l’appel. Résultat, les Montpelliérains ont terminé avec le jeune Yaël Mouanga (19 ans) et Joris Chotard, milieu de terrain, en défense centrale contre les Alsaciens. A voir si de bonnes nouvelles surviendront cette semaine pour le club de l’Hérault, avant l’affiche de la 22e journée de Ligue 1.