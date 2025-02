OL : le plan de départs volontaires est acté

En décembre dernier, l'OL a trouvé un accord avec les partenaires sociaux pour un plan de départs volontaires. La phase est déjà enclenchée.

Cela fait plusieurs mois qu'il est prévu à l'OL d'un "plan de rationalisation des coûts". Celui passe par un dégraissage de la masse salariale des joueurs, ce qu'il a réussi à faire lors du mercato d'hiver, mais pas seulement. Des salariés aussi sont impactés. Comme nous l'expliquions en septembre 2024, il était question d'une vaste phase de départs volontaires, et non remplacés.

Ce projet est plus que jamais d'actualité, puisque lundi, l'Olympique lyonnais a indiqué qu'il avait trouvé "un accord avec les partenaires sociaux au mois de décembre 2024." Entre 70 et 90 personnes sont concernées par cette vague de départs. Il comprend les employés de l'OL SASU et d'Eagle Football Group.

Plus de 400 employés dans ces 2 entreprises

Le "plan de sauvegarde de l'emploi", comme il est appelé dans le communiqué officiel, a été homologué le 3 janvier dernier. D'après Le Progrès, les personnes souhaitant quitter l'entreprise auraient jusqu'à la fin de semaine pour se faire connaître.

Ces deux sociétés, et uniquement elles, faisaient vivre plus de 400 salariés en juin 2024, selon le document d'enregistrement universel 2023-2024 paru en novembre 2024.