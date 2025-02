Ligue 1 : l'OL voyagera à Montpellier le dimanche 16 février (15h)

La programmation de la 22e journée de Ligue 1 est tombée. L'OL ira à Montpellier le dimanche 16 février. Coup d'envoi à 15 heures.

Pour l'heure, Montpellier reste la dernière équipe vaincue par l'OL en 2025. Un peu plus d'un mois après l'affiche entre les deux formations le 4 janvier, elles se retrouvent dans quinze jours pour le match retour. Samedi, la Ligue a communiqué sur la programmation de la 22e journée, plaçant le duel entre Montpelliérains et Lyonnais le 16 février à 15 heures.

Lors de la première confrontation, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette s'étaient imposés dans la douleur, à l'entrée du temps additionnel, grâce à un but contre son camp des Héraultais (1-0). Depuis, les Rhodaniens sont en difficulté, ayant enchaîné six rencontres sans succès toutes compétitions confondues. Il y a bien sûr l'élimination piteuse en Coupe de France à Bourgoin, mais aussi un revers à Brest (2-1) et quatre nuls de suite entre le championnat et la Ligue Europa.

3e match avec l'OL pour Fonseca

Cela ne va pas très bien donc, et John Textor a même choisi de se séparer de Pierre Sage pour placer Paulo Fonseca sur le banc. Le Portugais, après Marseille ce dimanche (20h45) puis Reims le 9 février, vivra sa troisième partie avec sa nouvelle équipe à l'occasion du voyage dans l'Hérault.

L'affiche sera retransmise sur DAZN, le diffuseur principal de la compétition. L'OL enchaînera deux journées consécutives le dimanche à 15 heures d'ailleurs. Ensuite, il recevra le PSG le dimanche 23 février à 20h45, pour un autre choc contre le leader.

