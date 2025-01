(Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Dans quelques semaines, l’OL accueillera le Stade de Reims dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura lieu dimanche 9 février à 15h.

L’OL va mal en ce début d’année 2025. En effet, les Lyonnais ont pris seulement quatre points en trois matchs de Ligue 1 et ont pris la porte de la Coupe de France dès les seizièmes de finale face au club de Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de National 3. Très décevants dans le jeu, les hommes de Pierre Sage doivent vite se remettre dans le droit chemin afin de ne pas se faire distancer dans la course à la qualification en Ligue des champions. Pour cela, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers pourront montrer de quoi ils sont capables lors des prochaines rencontres.

Reims avant Montpellier et le PSG

Ce dimanche, l’Olympique lyonnais affronte à Nantes (17h15) à la Beaujoire. La semaine d’après, les hommes de Pierre Sage se rendront à Marseille pour "l’Olympico" (dimanche 2 février 20h45). Pour la suite du mois de février, seul le match face au Stade de Reims est programmé. En effet, l’OL accueillera les Rémois dimanche 9 février (15h) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera possible de suivre en direct sur DAZN. Pour le reste des rencontres, aucune programmation n’a encore été officialisée même si la venue du PSG à Décines devrait logiquement avoir lieu le dimanche 23 février à 20h45. Avant ce choc, le club rhodanien se rendra dans l'Hérault pour affronter Montpellier.