Ce jeudi (18h45), l’OL joue sa qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue Europa face à Fenerbahçe. Une formation turque qui a un peu de mal en coupe d’Europe cette saison.

En difficulté en ce début d’année 2025, l’OL cherche à se remettre en confiance. Et quoi de mieux qu’une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa dès jeudi. En effet, les Lyonnais se déplacent en Turquie pour affronter Fenerbahçe dans le cadre de la 7e journée de C3. Un match important puisque l’Olympique lyonnais pourrait se qualifier pour les huitièmes en cas de victoire. Et les hommes de Pierre Sage devront faire face à une formation turque en demi-teinte en Ligue Europa mais très performante en championnat.

21e du classement de Ligue Europa

En effet, "Fener" a un peu de mal cette saison en Ligue Europa. Les hommes de José Mourinho sont actuellement 21e du classement et comptabilisent huit points. Pourtant, les Turcs avaient bien commencé en étant invaincus après les trois premières journées. En effet, Fenerbahçe s’était imposé face à l’Union SG (2-1) avant de faire deux matchs nuls sur le score de 1-1 face à Twente puis face à Manchester United. Et depuis, Edin Džeko et ses partenaires n’ont réussi qu’à obtenir trois points sur leurs trois derniers matchs de C3. Après une défaite 3-1 face à l’AZ Alkmaar, "Fener" s’est imposé 2-1 face au Slavia Prague avant de s’incliner 2-0 contre l’Atlhetic Bilbao.

Toutefois, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ne devront pas se fier seulement aux dernières performances de la formation turque en Ligue Europa puisqu’ils réalisent tout de même une très belle saison en championnat. En effet, José Mourinho et ses hommes se classent actuellement deuxièmes de Süper Lig et ont pris confiance grâce à une victoire 4-0 le week-end dernier face à Adana Demirspor. Alors, attention à ne pas se faire surprendre.