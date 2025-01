OL : Alexandre Lacazette de retour face à Fenerbahçe 

Alexandre Lacazette après son but lors d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Lacazette retrouve le groupe de l'OL pour le déplacement à Istanbul jeudi. Tagliafico, Maitland-Niles et Almada sont absents.

Ce mardi après-midi, les joueurs de l'OL se sont envolés pour la Turquie. Direction Istanbul, où ils rencontreront Fenerbahçe dans le cadre de la 7e journée de la phase de classement de la Ligue Europa. En plus du staff, Pierre Sage a convoqué 20 éléments pour cette affiche programmée jeudi à 18h45. Dans le groupe, on retrouve Alexandre Lacazette, de retour après son forfait face à Toulouse samedi (0-0).

Le capitaine lyonnais est le principal retour après l'affiche du week-end. On soulignera également celui de Warmed Omari. Le défenseur central, titulaire à Bourgoin en Coupe de France, avait été écarté pour le duel contre le TFC. Il vient combler les absences de Nicolas Tagliafico (suspendu) et de Thiago Almada (non qualifié). Suite au prêt de Justin Bengui en Serbie, Lassine Diarra récupère le poste de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens.

Pas de justification officielle pour Maitland-Niles

Enfin, on notera la non-convocation d'Ainsley Maitland-Niles, le seul pour qui le club n'a pas donné d'information supplémentaire. De ce fait, au milieu et au poste de latéral, les Rhodaniens apparaissent un peu dépourvus, surtout à gauche. Abner sera titulaire pour combler la punition de son pendant argentin. A droite, Clinton Mata sera en concurrence avec Saël Kumbedi. Avec sept footballeurs offensifs à disposition, Sage aura au moins le choix dans ce secteur de jeu.

Le groupe de l'OL : Diarra, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Kumbedi, Omari - Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Molebe, Mikautadze, Nuamah, Lacazette