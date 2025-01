Fenerbahçe – OL : la première confrontation depuis plus de 20 ans

Jeudi, l’OL se rend en Turquie pour affronter Fenerbahçe dans le cadre de la 7e journée de Ligue Europa. Une opposition entre ces deux clubs qui n’a plus eu lieu depuis 20 ans.

Après une performance, une fois de plus, décevante contre Toulouse (0-0), l'OL devra faire beaucoup mieux pour espérer obtenir un bon résultat jeudi. En effet, Pierre Sage et ses hommes se rendent en Turquie afin de se confronter au Fenerbahçe dans le cadre de la 7e journée de Ligue Europa. Un match qui s’annonce plus que compliqué au vu des dernières performances des Rhodaniens en championnat et en Coupe de France. D’autant plus que jouer dans le pays du Bosphore n’est jamais une partie de plaisir. Cette rencontre sera également très spéciale puisque les deux clubs ne se sont plus affrontés depuis maintenant plus de 20 ans.

Aucune défaite pour l’OL face à Fenerbahçe

En effet, la dernière fois que l'Olympique lyonnais se rendait à Istanbul pour se confronter au "Fener", c'était en 2004, 19 octobre, durant la phase de poules de la Ligue des champions. Ce jour-là, l'OL s'était imposé 3-1. Notre consultant Nicolas Puydebois, de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones", était d'ailleurs sur le banc. Au total, les deux futurs adversaires se sont affrontés seulement quatre fois dans toute leur histoire, et toutes ces rencontres ont eu lieu en C1. Les Français sont toujours ressortis vainqueurs de ces confrontations, respectivement 0-1 et 3-1 en 2001, puis 1-3 et 4-2 en 2004. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont donc une invincibilité à préserver face aux protégés de José Mourinho.