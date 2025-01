Mercato : Maxwel Cornet (ex-OL) file au Genoa en prêt

Joueur de West Ham, Maxwel Cornet est prêté en Italie. Il s'est engagé lundi avec le Genoa jusqu'à la fin de la saison.

Un nouveau prêt pour Maxwel Cornet. Après ses six mois passés à Southampton, où il n'a joué que quatre matchs, dont deux de Premier League, l'ancien Lyonnais s'apprête à découvrir un nouveau championnat. Lundi, il a été rapatrié par West Ham, à qui il appartient depuis août 2022. La formation londonienne a, dans la foulée, officialisé son départ provisoire pour l'Italie et le Genoa.

En manque de temps de jeu depuis 1 an et demi

Il y retrouvera Patrick Vieira, l'entraîneur de sa nouvelle équipe. Le polyvalent gaucher espère bénéficier d'un temps de jeu plus important. Lors de l'exercice 2023-2024, il avait déjà très peu évolué avec les Hammers (16 rencontres toutes compétitions confondues).

Prêté à la toute fin du mercato estival à Southampton, il n'a pas connu beaucoup plus de réussite dans une équipe en très grande difficulté. L'Ivoirien quitte le dernier de PL pour rallier le 12e de Serie A. Rappelons que Cornet est sous contrat jusqu'en 2027 avec West Ham. Il a rejoint le club il y a deux ans et demi, en provenance de Burnley où il avait été transféré après six ans et demi à l'OL.