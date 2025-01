OL : Lassine Diarra grimpe dans la hiérarchie des gardiens

Lassine Diarra avec le Mali (Photo by Juan Manuel Serrano Arce / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Suite au prêt de Justin Bengui en Serbie, l’OL a un nouveau troisième gardien. Le jeune Lassine Diarra sera le numéro 3 pour la fin de la saison.

Lundi soir, l’Olympique lyonnais a annoncé le prêt de son gardien numéro 3, Justin Bengui. Le footballeur de 19 ans terminera son exercice du côté du FK Jedinstvo, en Serbie, après avoir prolongé son contrat pour trois saisons, soit jusqu’en 2028. Un transfert provisoire qui permet à Lassine Diarra de grimper dans la hiérarchie des portiers rhodaniens.

Il a participé aux JO à l'été 2024

Aujourd’hui quatrième, il prend la place de Bengui pour les derniers mois de compétition. Le Malien (trois sélections aux derniers Jeux olympiques, cinq avec les U23), a déjà eu un peu l’habitude de côtoyer le groupe professionnel aux entraînements. Cette saison, il se partage la cage de l’équipe réserve avec Matéo Pereira (respectivement cinq et sept apparitions).

On ne devrait cependant pas voir Diarra bousculer ses deux coéquipiers, Lucas Perri et Rémy Descamps. Encore plus suite à l’élimination précoce en Coupe de France face à Bourgoin. Cela fera néanmoins une belle expérience pour le joueur de 22 ans, arrivé dans le Rhône en novembre 2023 en provenance de Châteauroux. Il est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027, ayant prolongé mi-août 2024.