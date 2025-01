Futur adversaire de l’OL en Ligue Europa, Fenerbahçe s’est relancé en championnat. Le club stambouliote a écrasé l’Adana Demirspor (0-4) et revient à six longueurs de Galatasaray.

Sur le papier, Fenerbahçe a tout d’une équipe séduisante avec des noms connus de tous et passés par les plus grands clubs européens. On pense notamment à Edin Dzeko, Dušan Tadić ou encore Fred (ex-Manchester United). Pourtant, malgré l’expérience notable, le club turc est loin de faire le parcours rêvé en Ligue Europa. Avant de recevoir l’OL, le "Fener" pointe à la 21e place avec seulement huit points. Jeudi (18h45), les hommes de José Mourinho joueront leur place pour les barrages contre une formation lyonnaise qui va chercher à se qualifier directement dans le top 8. Les objectifs seront différents à Istanbul, mais la recherche des trois points essentielle.

La course au titre relancée ?

Avant ce 7e rendez-vous de la campagne européenne, Fenerbahçe a pris confiance, au contraire de l’OL. Actuellement deuxièmes de Super Lïg, les coéquipiers d’Alexander Djiku (ex-Strasbourg) ont réduit l’écart avec Galatasaray dans la course au titre. Pendant que l’autre club d’Istanbul avait été tenu en échec par Hatayspor, Fenerbahçe n’a pas fait de détails sur la pelouse d’Adana Demirspor (0-4). Contre la lanterne rouge du championnat turc, Youssef En-Nesyri a inscrit un doublé (69e, 71e) avant que Dzeko (74e) et Cenk Tosun (91e) ne corsent l’addition. Grâce à cette victoire, Fenerbahçe revient à six points de son rival stambouliote et a pris de la confiance avant l’OL.