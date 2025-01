OL - Mercato : Molebe également sur le départ dès cet hiver ? 

Pas forcément prévu parmi les possibles départs à l'OL dans ce mercato hivernal, Enzo Molebe aurait plusieurs formations à ses trousses.

Annoncé comme l’une des plus grandes pépites du centre de formation de l’OL, le jeune Enzo Molebe pourrait faire ses bagages, et ce, dès cet hiver, si l'on en croit RMC. Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2027, l’attaquant de 17 ans ne cumule pas énormément de minutes avec l’équipe première. En effet, cette saison, Enzo Molebe n’a disputé que deux rencontres sous les ordres de Pierre Sage et comptabilise seulement neuf petites minutes (huit en Europa League, une en Coupe de France contre Feignies-Aulnoye).

Membre de l'écurie Jorge Mendes

S'il fait souvent partie des groupes comme face à Bourgoin ou Toulouse, Molebe doit pour le moment observer de loin les performances de ses coéquipiers. Toutefois, l'attaquant réalise de bonnes performances avec les U19 et a même disputé quelques matchs avec l’équipe réserve. Ayant rejoint l'écurie Jorge Mendes ces dernières semaines, Enzo Molebe intéresserait plusieurs clubs, dont les noms n'ont pas filtré, comme avancé par nos confrères. Représentant l'avenir de l'OL, Molebe peut-il subir le même sort que Mamadou Sarr et quitter son club formateur avant même d'avoir fait ses preuves ?