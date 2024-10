OL : Enzo Molebe rejoint l’écurie de Jorge Mendes

Ayant signé son premier contrat pro avec l'OL durant l’été, Enzo Molebe va changer de dimension. Le jeune attaquant aurait confié son avenir proche ou futur à Gestifude, l’écurie de Jorge Mendes.

Dimanche, il était sur le banc de l’OL pour la deuxième fois de sa jeune carrière. Après Strasbourg fin août, Enzo Molebe a convaincu Pierre Sage de le retenir lui plutôt que Gift Orban pour la venue d’Auxerre. Comme lors de la 3e journée de Ligue 1, le jeune attaquant (17 ans) est resté sur le banc pendant toute la partie, toutefois, cela montre qu’il se fait chaque jour un peu plus une place dans le groupe professionnel. Sa préparation estivale avait d’ailleurs séduit Sage qui n’avait pas hésité à l’amener pour le stage en Autriche. Les belles performances de Molebe faisaient suite au premier contrat professionnel signé début juin et qui permettait à l’OL de sécuriser l’un de ses plus gros talents de l’Académie.

Le précédent Barcola rappelle de mauvais souvenirs

Seulement, Molebe fera-t-il de vieux os entre Rhône et Saône après avoir fait ses débuts en professionnels ? L’information sortie par Le Parisien lundi n’a pas franchement rassuré les supporters lyonnais. En effet, Enzo Molebe aurait confié ses affaires à l’agence Gestifute, dont Jorge Mendes est le fondateur. La présence du super-agent portugais aux côtés d’une pépite du centre de formation lyonnais rappelle des mauvais souvenirs. Après son éclosion, Bradley Barcola avait rejoint l’écurie du Portugais et s’en était allé seulement six mois après s’être imposé en équipe première. Dans l’environnement de l’OL, on aimerait ne pas connaitre le même sort avec Enzo Molebe…