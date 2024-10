OL : pourquoi Pierre Sage change-t-il aussi souvent son 11 ?

Depuis le début de la saison, Pierre Sage n'a jamais reconduit le même 11. Des choix qui peuvent s'expliquer par plusieurs points, entre nécessité de faire tourner et enjeux plus politiques.

En reprenant l'ensemble des feuilles de match de l'Olympique lyonnais sur le début de la saison, on se rend compte rapidement d'une chose. Jamais, Pierre Sage n'a aligné deux fois la même formation. Il s'en est rapproché, notamment lors des trois parties disputées en 3-5-2 contre Strasbourg (4-3), Lens (0-0) et Marseille (2-3), mais à chaque fois, un élément au moins changeait dans le 11 de départ.

Il est en de même depuis qu'il est revenu à un système à quatre derrière, avec toujours a minima deux ou trois bouleversements. S'il est difficile de pointer uniquement du doigt les choix de l'entraîneur pour expliquer les points laissés en route contre Besiktas (0-1) ou Auxerre (2-1), et la prestation ratée à Toulouse malgré la victoire (1-2), force est de constater que sans la majorité de son ossature, l'OL a du mal à l'emporter.

D'ailleurs, est-il possible de parler d'une équipe-type lorsqu'elle n'a pour ainsi dire jamais évoluer deux fois ensemble ? Alors, on s'interroge sur pourquoi toutes ces modifications, et sont-elles vraiment obligatoires ? Le club rhodanien joue régulièrement deux fois dans la semaine, on peut donc comprendre le besoin de procéder à un ou deux changements. Mais n'est-il pas possible tout de même, sur deux ou trois rencontres de suite, de partir avec le même 11 ?

Un facteur économique

Avec un groupe comprenant entre 27 et 30 footballeurs, on se doute qu'il n'est pas forcément évident de fonctionner de la sorte, mais si Pierre Sage veut amener de la stabilité à sa formation, cela semble tout de même plus approprié. "Il n'est pas là pour faire du social. Tu feras forcément des déçus, encore plus au très haut niveau. Il faut faire des choix pour le bien de l'équipe, insiste notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. J'entends l'aspect rotations, le poids économique, mais nous, les observateurs, c'est ce qu'on maîtrise moins. Et il a tranché ce week-end avec Maxence Caqueret par exemple, qui a pourtant une valeur marchande et qui était sur le départ cet été."

En effet, c'est une des explications plausibles à ces nombreuses retouches. Lors du mercato hivernal, l'OL devra se séparer de quelques joueurs. Or, si ces derniers ne sont pas sur le terrain, leur cote va baisser. Le coach jurassien doit ainsi jongler entre plusieurs paramètres pour concocter son 11. "C'est compliqué à gérer. On sait que l'Olympique lyonnais doit vendre cet hiver, et pour ça, il faut faire les jouer afin qu'il ne perde pas trop de valeur, confirme Enzo Real, milieu de terrain du Goal FC. Je pense qu'il a aussi cette pression vis-à-vis de la direction pour les mettre sur le terrain. C'est un problème, je trouve."

Créer des associations et concerner un maximum de joueurs

Au-delà du facteur économique et business, Pierre Sage souhaite aussi concerner un maximum de monde car il sait qu'il en aura besoin tout au long de l'exercice 2024-2025. La saison va être longue entre la coupe d'Europe, la Ligue 1 et la Coupe de France, et il faut que ses troupes soient prêtes. Il veut que l'on prenne en compte les 20 ou 21 footballeurs qu'il emmène avec lui, et pas seulement la formation de départ. Pour cela, il tente également de créer des automatismes et des associations qu'il aligne régulièrement ensemble, comme Saïd Benrahma et Georges Mikautadze, ou encore Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. Des affinités émergent ainsi progressivement.

En tout cas, l'entraîneur de 45 ans reste droit dans ses bottes, et si le club rhodanien n'occupe pas une place européenne actuellement, les résultats lui donnent globalement raison depuis son intronisation il y a moins d'an un. "Je ne regrette pas d’avoir lancé ce turnover-là parce qu’on a vu des garçons qui sont performants bien qu’ils jouent peu. On a gagné des joueurs ce (dimanche) soir pour le prochain match et ça me semble important qu’une forme de concurrence s’installe pour que chacun puisse avoir sa carte à jouer", justifie-t-il.

Pierre Sage face à un apprentissage en accéléré

Puis, il faut aussi rappeler que Pierre Sage est encore un technicien en apprentissage, et que cette situation et ces attentes sont nouvelles pour lui. "Plus tu as des joueurs à gérer, plus c'est problématique. Il faut manager les égos des uns et des autres, le temps de jeu, le rythme... C'est plus simple de diriger un effectif moins pléthorique [...] Il a changé cinq-six joueurs (contre Auxerre, NDLR), ce qui fait qu'il n'y avait plus l'ossature, mais on sent qu'il se passe quelque chose, que le travail du staff porte ses fruits, nuance Nicolas Puydebois. On voit de la maîtrise, de la gestion des temps forts et des temps faibles... Selon moi, nous ne sommes pas assez patients. C'est pour ça que je suis déçu qu'il veuille un peu trop faire plaisir en incorporant trop de nouveaux éléments."

A Lille vendredi (21 heures), on peut s'attendre à des modifications, avec le retour de Corentin Tolisso par exemple, voire de Cherki, Lacazette et Clinton Mata. Il sera ensuite intéressant de voir si à Hoffenheim, six jours plus tard, un nouveau turn-over aura lieu, quatre jours avant d'affronter Saint-Etienne. Une gestion qui fait en tout cas couler beaucoup d'encre.