Après une défaite contre Besiktas, l'OL n'a pas réussi à relever la tête contre Auxerre (2-2), dimanche. Les Lyonnais se doivent de réagir dès vendredi contre Lille, un concurrent direct aux places européennes.

Vendredi, l'OL aurait pu débarquer à Lille avec un point de retard sur le LOSC. L'OL aurait alors pu espérer intégrer le Top 4 de la Ligue 1, chose qui n'est plus arrivé depuis bien longtemps. Seulement, ce scénario n'existe pas car les joueurs de Pierre Sage n'ont pas fait ce qu'il fallait dimanche après-midi contre Auxerre (2-2). Face à la possibilité de faire un gros coup au classement, les Lyonnais ont déjoué et se sont faits rattraper par deux fois au score. Ils auraient même pu perdre et terminer cette semaine sur une note encore plus négative. Entre la défaite contre Besiktas et le nul contre Auxerre, l'OL n'a pas tenu son rang et cela a logiquement fait parler dans "Tant qu'il y aura des Gones".

L'attitude des coéquipiers d'Alexandre Lacazette a été pointée du doigt avec cette incapacité à mettre de l'intensité dans le jeu notamment pendant le match de Ligue 1. Seulement, les joueurs n'ont pas été les seuls à faire l'objet de critiques. Nicolas Puydebois et Enzo Reale, les deux consultants de TKYDG, n'ont pas forcément compris le coaching de Pierre Sage que ce soit en amont d'Auxerre ou même en cours de match.